Bílý dům byl na podporu Izraele nasvícen v barvách izraelské vlajky

Washington - Bílý dům byl v noci na dnešek nasvícen v barvách izraelské vlajky. Americký prezident Joe Biden v této souvislosti uvedl, že jde o vzkaz izraelskému lidu, světu a všem teroristům, že Spojené státy stojí při Izraeli. "To se nikdy nezmění," dodal. Na Izrael v sobotu podniklo krvavý útok z Pásma Gazy radikální palestinské hnutí Hamás. Na izraelské straně bylo potvrzeno na 900 obětí a dalších více než 100 lidí bylo podle odhadů uneseno do Pásma Gazy.

Fotogalerie

V barvách izraelské vlajky již byla nasvícena Strakova akademie, dominanta New Yorku, mrakodrap Empire State Building, sídlo britského premiéra v Downing Street či pařížská Eiffelova věž, před níž lidé zpívali izraelskou státní hymnu.

Mluvčí Bílého domu pro bezpečnostní otázky John Kirby v pondělí při rozhovoru s americkou televizí CNN zadržoval pláč poté, co moderátor popsal některé ze záběrů z Izraele z posledních dní, na nichž byly zachyceny unesené děti či znásilněné ženy. "Je velmi těžké na tyto záběry koukat... Jsou to lidské bytosti, jsou to příbuzní, přátelé, blízcí.. je to těžké," uvedl Kirby.