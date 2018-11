Praha - Jedním z důvodů, proč anglický herec Bill Nighy získal roli ve filmu Láska nebeská, byla prý skutečnost, že tvůrci nehledali rockového boha ale rockového idiota. Proto po něm na čtené zkoušce ani nepožadovali zpěv. Představitel výstředního rockera Billyho Macka to ČTK řekl na dnešním setkání s novináři v pražském multikině, kde uvedl benefiční promítání Lásky nebeské.

Romantický snímek Láska nebeská získal v roce 2004 ocenění Empire Award pro nejlepší britský film. Ve stejném roce šlo o nejžádanější DVD v britských půjčovnách. Vánoční komedie režiséra Richarda Curtise patří podle filmových kritiků mezi nejlepší romantické filmy všech dob. "Ve Velké Británii uvádějí Lásku nebeskou ještě před projevem královny. Myslím, že až umřu, na mém náhrobku bude napsáno 'Děti nekupujte drogy, staňte se slavnými a budete je dostávat zdarma'," připomněl Nighy slavnou hlášku z filmu.

Osmašedesátiletý herec se podle svých slov na Vánoce na tento snímek nedívá. "O svátcích sleduju raději fotbal a na Štědrý den televizi nezapínám," podotkl.

Roli Billyho Macka měl původně získat jiný, slavnější herec, jehož jméno Nighymu neřekli. "Z nějakých podivných důvodů to nakonec dali mně," uvedl Nighy, který za tuto roli obdržel filmovou cenu Britské akademie za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli.

Písnička Christmas is All Around, kterou v Lásce nebeské skutečně nazpíval Nighy, v Británii vyšla jako singl, je i na soundtracku. Jde o předělávku od skupiny The Trooggs a objevila se už ve filmu Čtyři svatby a jeden pohřeb v podání kapely Wet Wet Wet. Videoklip k singlu filmového Billa Macka je parodie na hit Roberta Palmera Addicted to Love, kde je také obklopen sličnými dívkami.

V roce 2017 vyšlo desetiminutové pokračování filmu s názvem Red Nose Day Actually, kde se herci po 13 letech setkali nikoliv u příležitosti vánočních oslav, ale na podporu britské charitativní akce Red Nose Day. Billy Mack v něm v rozhlasovém interview prozradí, že jeho manažer Joe zemřel na infarkt a v posteli se mu vystřídalo několik sester Kardashianových, známých díky americké reality show Držte krok s Kardashians. "Další pokračování Lásky nebeské se nechystá, i když by si to filmoví producenti asi přáli, ale Richard Curtis se jim kvůli tomu vyhýbá," uvedl.

Nighyho mohou diváci znát také ze série Piráti z Karibiku, kde ztvárnil kapitána Davyho Jonese z lodi Bludný Holanďan, či z Harryho Pottera jako představitele nového ministra kouzel Rufuse Brouska. Nyní mimo jiné natáčí film Pokémon. "Hraje v něm šedesát Pokémonů a já. Asi víte, že Pokémonů je celkem 820, ale na víc jim nestačily peníze," řekl se svým typickým humorem. "Pokud máte děti nebo jste tajnými příznivci Pokémonů, bude se vám to líbit."