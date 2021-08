Bílek: Zaplaťpánbůh za dva góly v závěru, 0:4 s TNS by bylo hrůzostrašné

Cardiff - Trenér Michal Bílek si v Cardiffu oddychl, že fotbalisté Plzně dvěma góly v závěru zmírnili nečekanou porážku s The New Saints na 2:4 a před odvetou 3. předkola Evropské konferenční ligy udrželi šanci na postup. Podle kouče ale Západočeši nesmějí doma příští čtvrtek opakovat velké defenzivní chyby.

"Výsledek 4:0 vypadal hrůzostrašně, zaplaťpánbůh, že jsme ke konci zápasu vstřelili ty dvě branky a naše šance postoupit dál pořád žije," řekl Bílek na on-line tiskové konferenci.

Velšský outsider si vytvořil komfortní náskok po brance Blainea Hudsona a hattricku Declana McManuse, který dva góly vstřelil z penalt. Hosté ale potupný debakl 0:4 odvrátili. V 89. minutě snížil Jean-David Beauguel a v páté minutě nastavení ho napodobil střídající Adriel Ba Loua.

"Je optimističtější prohrát 2:4 než o čtyři branky. Šance je pořád velká. Víme, že fotbalově jsme na tom líp než oni, ale to nerozhoduje. Musíme se vyvarovat takových chyb v defenzivě, ať to bylo při standardních situacích nebo při rychlém přechodu soupeře, kdy hrozili a byli nebezpeční," upozornil Bílek.

"Máme na čem pracovat do dalšího zápasu. V tomhle se musíme opravdu zlepšit a zadek musí být hodně pevný," doplnil bývalý trenér české reprezentace, jehož svěřenci všechny předchozí čtyři soutěžní duely v sezoně vyhráli výsledkem 2:1.

Od začátku v Cardiffu nasadil záložníka Pavla Buchu, který po zranění nastoupil poprvé v sezoně a odehrál 74 minut. "Rozhodl jsem se, protože Pavel je pracovitý hráč, pracuje na velkém prostoru. Věřil jsem, že do kombinace se dostaneme víc. Myslím, že podal velmi slušný výkon. I když tohle říct po prohře 2:4 do toho úplně nezapadá, ale určitě mě nezklamal poté, co byl 14 dní mimo," konstatoval Bílek.

Další záložník Pavel Šulc už v páté minutě trefil tyčku a v závěru první půle při další velké šanci promáchl. "Pavel je kvalitní hráč a ukazuje to. Má velmi dobrý pohyb a v útočné fázi je velmi nepříjemný, hraje kolmo k soupeřově bráně, dovede obejít protihráče. To, na čem musí zapracovat, je zakončení. A on to ví," uvedl šestapadesátiletý kouč.