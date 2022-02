Bílek před startem jara o titulu nemluví, Beauguel může nastoupit už v neděli

Plzeň - Plzeňští fotbalisté před startem jarní části prvoligové sezony podle trenéra Michala Bílka o mistrovském titulu nemluví a chtějí se především udržet na místech, která zajišťují start v předkolech evropských pohárů. Kouč druhého týmu tabulky věří, že nejlepší střelec Jean-David Beauguel bude po zranění brzy stoprocentní a mohl by zasáhnout už do nedělního domácího zápasu 20. kola s Hradcem Králové.

"Cílem je dostat se do předkol evropských pohárů, to je jasné. V jarní části chceme navázat na úspěšný podzim, chceme se prezentovat poctivou, zodpovědnou hrou. Co nás teď zajímá, je start sezony," řekl Bílek na on-line tiskové konferenci.

"Víme, že úvod bude velmi důležitý, abychom ho zvládli. Pokud se nám to podaří a delší dobu se budeme pohybovat takhle nahoře, tak potom můžeme být konkrétnější. O titulu v téhle chvíli nemluvíme. Budeme se opravdu soustředit na zápasy, jak rychle půjdou za sebou," přidal bývalý reprezentační trenér.

Beauguel naposledy nastoupil 15. ledna v přípravě s Ústím nad Labem, kdy si zranil stehenní sval. Francouzský útočník je s 10 góly nejlepším střelcem nejvyšší soutěže společně s Václavem Jurečkou ze Slovácka. "Bogy s námi netrénoval 14 dní, ale už se dává dohromady. Dneska s námi absolvoval trénink bez větších problémů," přiblížil Bílek. "Věřím, že k dispozici už na první zápas bude. Uvidíme, jestli od začátku nebo na část utkání," doplnil šestapadesátiletý kouč.

V plzeňském kádru došlo během zimní pauzy jen k několika změnám. Krajní záložník či bek Šimon Falta zamířil do Ostravy, odkud přišel rovněž na hostování ofenzivní záložník Roman Potočný. Krajní bek Matěj Hybš bude na jaře hostovat v polské Nieciecze.

"Myslím si, že už velký pohyb v kádru nebude. Možná ještě dáme jednoho dva hráče na hostování. To je všechno. Kádr je dostatečně kvalitní na to, abychom jarní část zvládli podobným způsobem jako tu podzimní. Kádr se ustálil, je tady konkurence na všech postech. Nebyl nějaký velký důvod do toho zasahovat," uvedl Bílek.

Viktoria kvůli koronavirové situaci ve Španělsku zrušila naplánované herní soustředění v Esteponě a celou zimní přípravu absolvovala doma. Západočeši z šesti utkání čtyřikrát zvítězili, jednou remizovali a jednou prohráli.

"Dlouho jsme debatovali o tom, jestli jet, nebo nejet. Pak jsme se společně rozhodli, že bude lepší zůstat v našich podmínkách. Nelituju toho. Všechno, co jsme chtěli odtrénovat, jsme bezezbytku splnili. Máme doma veškerý komfort. Není to nic, co by nás mělo v úvodu zabrzdit," dodal Bílek.