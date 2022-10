Bílek: Cením si toho, že se kluci nepoložili, druhá půle je obrovské povzbuzení

Plzeň - Trenér Michal Bílek si po porážce 2:4 ve čtvrtém utkání skupiny Ligy mistrů s Bayernem Mnichov pochvaloval, že plzeňské fotbalisty nezlomil nevydařený první poločas, který prohráli vysoko 0:4. Povedené druhé dějství označil kouč Západočechů za obrovské povzbuzení a vzpruhu před dalšími zápasy. Ocenil, jak jeho svěřenci zvládli přechod na hru s třemi stopery a vzhledem k absencím připustil, že v tomto systému možná Viktoria nastoupí i do příštích duelů.

Plzeň výsledkem 0:4 vyrovnala svůj nejhorší první poločas v evropských pohárech. "Po první půli prohrávat 0:4 vypadalo hrozivě. Čtyři góly, které jsme dostali v prvním poločase, byly velká nepříjemnost pro všechny z nás. Cením si toho, že se kluci nepoložili a odehráli takový druhý poločas. Druhý půle byla z naší strany opravdu výborná," řekl na tiskové konferenci Bílek, jehož svěřenci zůstávají po čtyřech zápasech skupiny bez bodu.

O pauze hned třikrát vystřídal a také změnil rozestavení na pět obránců a tři stopery. "Jak jsme dostávali branky, tak jsme hledali varianty, jak do toho sáhnout. První myšlenka byla, že zařadíme Luďka Pernicu a budeme hrát na tři stopery. Pak jsme museli udělat některé vynucené změny, vedle Kopice měli problémy i Milan Havel a Venca Jemelka. Na pět obránců to bylo lepší. Z toho pohledu to vypadá, že kdybychom takhle nastoupili od začátku, mohla být první půle lepší. Ale to je jen kdyby. Třeba by se Bayern přes nás dostal stejně," přemítal Bílek.

V druhé půli se nejprve prosadil záložník Adam Vlkanova a po něm střídající Jan Kliment. "Porazit Bayern v druhém poločase 2:0, i když udělal nějaké změny, je pro nás obrovské povzbuzení. Jsem za tu druhou půli rád, protože jsme ji zvládli herně, výsledkově i fyzicky. Měli jsme i další šance, výbornou půli odehrál Honza Kliment," pochvaloval Bílek.

"Potřebovali jsme tu druhou půli jako sůl, aktivita od hráčů byla příkladná. Potřebovali jsme to před dalšími zápasy, které nás čekají, nejen v Lize mistrů, ale i v lize. Abychom nebyli moc dole a před Jabloncem si zase trochu zvedli sebevědomí," doplnil trenér úřadující českého mistra a lídra ligové tabulky.

Ocenil produktivitu Bayernu, který stejně jako při domácím vítězství 5:0 z minulého týdne skóroval třikrát už do 25. minuty. "První branku jsme dostali někdy v 10. minutě. Do té doby to nevypadalo úplně špatně, byli jsme aktivní. Pak hned z prvního vážnějšího útoku dostaneme první branku, to bylo nepříjemné. Věděli jsme, že tým Bayernu je prostě špičkový, že v útočné fázi jsou vynikající. Jejich pohyb nám dělal problémy, nedokázali jsme se s nimi zachytávat. Poměrně snadno se k nám dostávali a dávali nám branky," řekl Bílek.

Vzhledem k absencím v sestavě je možné, že systém s třemi stopery použije i v nedělním ligovém duelu v Jablonci, kde bude Plzeň hájit čtyřbodový náskok v čele ligové tabulky. "Teď nám hodně vypadávají krajní obránci. Řezník je dlouho mimo, Milan Havel a Venca Jemelka mají zdravotní problémy, které nevypadají úplně dobře. Hra na tři obránce se nabízí. Ale Jablonec je až v neděli a máme dostatek času si to důkladně promyslet, abychom utkání zvládli," dodal Bílek.