Bílek byl s výkony Plzně v lize spokojen, mrzel ho jen výpadek v EKL

Karviná - K velmi dobrému vysvědčení přirovnal trenér plzeňských fotbalistů Michal Bílek vystoupení svých svěřenců v podzimní části první ligy. Viktoria vyhrála i poslední letošní duel v Karviné 1:0 a přezimuje na druhém místě tabulky za vedoucí Slavií. Ta má sice stejný počet 47 bodů, ale výrazně lepší skóre a nedělní dohrávku v Ostravě. Bílka mrzel jen předčasný konec v evropských pohárech, kde Plzeň vypadla v srpnovém 4. předkole Evropské konferenční ligy s CSKA Sofia.

"Kluci odvedli nejen dnes, ale během celého ligového podzimu dobrou práci. Už jen to, že jsme zatím první se Slavií, je pro kluky velmi dobré vysvědčení," řekl na tiskové konferenci Bílek. "Zklamal mě jen evropský pohár. Chtěli jsme hrát Evropskou konferenční ligu, ale to se nepodařilo. Tehdy to však pro nás bylo složité, protože jsme měli asi osm až deset kluků mimo. Milan Havel byl na operaci, Lukáš Kalvach byl také dva měsíce mimo a Jean-David Beauguel nemohl proti CSKA hrát, což se na nás podepsalo," doplnil šestapadesátiletý bývalý trenér české reprezentace.

V lize Plzeň prohrála jen dvě z 19 podzimních kol, poslední čtyři duely vyhrála a s 13 inkasovanými brankami má druhou nejlepší obranu soutěže. "I když naše výkony nebyly vždy takové, jaké bychom si představovali, výsledkově jsme to zvládli," řekl Bílek, jehož celek na podzim v lize vyhrál jedenáctkrát o jednu branku.

Výbornou defenzivu předvedla Viktoria i v Karviné. "Věděli jsme, že to bude těžké utkání. Sparta tady minule vyhrála 2:1, Slavia remizovala, domácí tu sehráli i výborný duel s Baníkem. Jsme moc rádi, že jsme uspěli," uvedl Bílek.

Jeho svěřenci zvítězili i bez nejlepšího ligového střelce Beauguela, který nemohl hrát kvůli trestu za čtyři žluté karty. Kvůli lehkým zdravotním potížím začal na lavičce také Tomáš Chorý a na hrotu v základní sestavě netradičně nastoupil záložník Pavel Šulc. "Hráli jsme bez klasického hrotového útočníka, ale Šulc si počínal dobře. Rozhodli jsme se pro něj, jelikož má velmi dobrý pohyb. Chtěli jsme, aby chodil za obranu a odskakoval si hlouběji. Pavel to plnil velmi dobře," uvedl Bílek.

Jedinou branku v zápase vstřelil ve 45. minutě po přihrávce Jana Sýkory levý obránce Havel. Sedmadvacetiletý bek skóroval podruhé v této ligové sezoně. "Byla to hezká akce a zakončení bylo vynikající. Dát gól do přestávky nám samozřejmě pomohlo. Jsme rádi, že se střelecky daří i obráncům. Chceme, aby podporovali útočnou fázi a jejich góly nám pomáhají," dodal bývalý trenér Sparty či Zlína.