Bílek: Bayern nás přehrál ve všech směrech, ale nesmí nás to srazit do kolen

Mnichov - Trenér plzeňských fotbalistů Michal Bílek po debaklu 0:5 v utkání Ligy mistrů na stadionu Bayernu Mnichov vyzdvihl obrovskou kvalitu a rychlost domácího favorita. Západočeši zůstávají ve skupině bez bodu, podle kouče je ale porážky v elitní soutěži nesmějí srazit do kolen a ovlivnit v české lize, kterou vedou.

Už v úvodních 21 minutách v Mnichově skórovali Leroy Sané, Serge Gnabry a Sadio Mané, po změně stran se ve vyprodané pětasedmdesátitisícové Allianz Areně trefili ještě podruhé Sané a střídající Eric Maxim Choupo-Moting.

"Narazili jsme na soupeře, který nás přehrál ve všech směrech. Je to zase obrovská zkušenost. Věřím tomu, že chyby, které si ukážeme, a všechno kolem nás posílí. Oni byli neuvěřitelně rychlí, měli spoustu náběhů za obranu a měnili místa. Všechno bylo v obrovské rychlosti a není jednoduché na to zareagovat," řekl Bílek na tiskové konferenci. "Připravovali jsme se na to, ale soupeř byl nad naše síly," doplnil bývalý kouč české reprezentace.

Věří, že výsledek z Mnichova, jímž úřadující čeští šampioni vyrovnali svou nejvyšší porážku v evropských pohárech, s týmem nezamává. "Uděláme maximum pro to, abychom si z tohohle zápasu vzali ponaučení, ale aby nás to nesrazilo do kolen. Není jednoduché to v lize zvládat slušně a pak v Champions League dostávat velké příděly. Po psychické stránce musíme na hráče působit v tom smyslu, že v téhle chvíli hrajeme o evropské poháry na příští rok," uvedl Bílek.

Jeho svěřenci jsou ve skupině C po třech kolech na posledním místě bez bodu a se skóre 1:12. Před utkáním v Mnichově prohráli v Barceloně 1:5 a doma s Interem Milán 0:2. "Asi všem nám bylo jasné, že pro nás bude nesmírně těžké vydolovat nějaký bod. Ukazuje se v těch zápasech, myslím konkrétně Barcelonu a Bayern, že mezera mezi námi je obrovská," prohlásil Bílek.

Plzeňští se za týden utkají s Bayernem doma. "Uvidíme, jestli zvolíme nějakou jinou strategii, jestli něco změníme. Máme čas popřemýšlet a uvidíme, jak to poskládáme v odvetě," uvedl sedmapadesátiletý kouč.

V plzeňské brance v Mnichově nastoupil Marián Tvrdoň, který při svém pohárovém debutu zastoupil zraněnou gólmanskou jedničku Jindřicha Staňka. "Je těžké někoho pochválit, když dostanete pět gólů. Marián ještě před rokem hrál druhou ligu za Ústí nad Labem a teď chytá Ligu mistrů na Bayernu Mnichov. Pro něj je to obrovský skok. Musím se podívat na góly a potom můžu říct, jestli se třeba v některé situaci mohl zachovat líp," řekl Bílek.

"Není to jednoduchá situace. Jindra Staněk má obrovskou kvalitu, je to možná nejlepší gólman v České republice a zranil se před takhle těžkým utkáním. Pro Mariána nelehká situace, ale myslím si, že to zvládá dobře," dodal bývalý záložník.