Bílek: Bayern je jedním z největších favoritů LM, na naší hře nebudeme nic měnit

Mnichov - Trenér plzeňských fotbalistů Michal Bílek před úterním zápasem v Mnichově označil domácí Bayern za jednoho z největších favoritů na celkový triumf v Lize mistrů. Na hře úřadujících českých šampionů nechce ani v Allianz Areně nic měnit a věří, že brankář Marián Tvrdoň v utkání třetího kola skupiny dokáže adekvátně zastoupit zraněnou jedničku Jindřicha Staňka.

"Zítra nás čeká obrovsky těžký soupeř, možná nejtěžší ve skupině a jeden z největších favoritů celé Ligy mistrů. Zase to bude pro nás zkouška, ale nebudeme nic měnit. Budeme hrát stejným způsobem jako doteď jak ligová, tak pohárová utkání, to znamená pozorně zezadu, podnikat rychlé protiútoky a spoléhat se na standardní situace," řekl Bílek na tiskové konferenci.

Plzeňští vstoupili do nabité skupiny C porážkou 1:5 v Barceloně, doma pak podlehli papírově nejpřijatelnějšímu soupeři Interu Milán 0:2 a uzavírají tabulku. Bayern ji naopak vede díky dvěma výhrám 2:0 v Miláně a doma nad katalánským celkem.

"Je těžké proti takovým týmům hru otevřít. Jsme rádi, že jsme v takové skupině. Věděli jsme, že proti všem třem to bude nesmírně těžké. Na Barceloně byl vidět rozdíl, ale musím říct, že jsme tam sehráli poměrně slušné utkání, i když jsme výrazně prohráli. S Interem doma jsme měli odehrát lepší utkání. Měli jsme hrát odvážněji a to se nám nepodařilo," uvedl sedmapadesátiletý kouč.

Staněk kvůli problémům s ramenem vynechal sobotní ligový duel proti Bohemians (1:1) a chybět bude s největší pravděpodobností i v Mnichově. "Všichni víme, že Jindra je naším velmi důležitým hráčem. Měl výbornou výkonnost. Pokud vypadne takový hráč, je to vždycky ztráta. Na druhou stranu Marián Tvrdoň na Bohemce odchytal dobrý zápas, zvlášť ve druhé půli nás hodně podržel. Věřím, že tenhle zápas mu hodně pomohl. Zítra je to pro něj další zkušenost a zkouška. Mariánovi věříme," prohlásil Bílek.

Nahradit musí i klíčového záložníka Pavla Buchu, jenž pyká za červenou kartu proti Interu. "Jsou dvě varianty - buď bude hrát Čermy (Aleš Čermák), nebo Modou (Ndiaye). Jsou to hráči, kteří nedostali úplně tolik příležitostí, nebude to pro ně jednoduché naskočit, ale myslím, že oba mají dostatečnou kvalitu na to, aby mezeru po Buchym zacelili. Věřím oběma hráčům, uvidíme, jak se rozhodneme," řekl Bílek.

Ocenil ofenzivní sílu Bayernu. "Jestli řeknete Musiala, Mané, Sané, Gnabry, ta kvalita je obrovská. Všichni mají velkou rychlost, jsou technicky velmi dobře vybavení. Na všechny hráče v ofenzivě si budeme muset dát velký pozor, zvlášť po ztrátě míče mají obrovsky rychlý přechod do útoku. S tím si musíme poradit," uvedl bývalý reprezentační trenér.

Bavorský gigant před páteční výhrou 4:0 nad Leverkusenem v německé lize čtyřikrát za sebou ztratil body. "Všechny zápasy, které nevyhráli, byly podobné. Měli obrovskou převahu, soupeř pozorně bránil a vždycky jim strašně pomohl brankář, protože střel na bránu a šancí, které si vytvářejí, je obrovské množství. V těchto zápasech měli smůlu. Pokud chceme pomýšlet na úspěch, musíme hrát stejným způsobem," dodal Bílek.