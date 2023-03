Bilance obětí zemětřesení v Turecku se zvýšila skoro o 500 na 48.448 mrtvých

Ankara/Praha - I více než měsíc po silném zemětřesení na jihu Turecka stále stoupá počet potvrzených obětí, kterých je už 48.448. O nové bilanci, která se oproti té předchozí ze soboty zvýšila skoro o 500 mrtvých, dnes informoval ministr vnitra Süleyman Soylu. Ten při návštěvě provincie Malatya rovněž uvedl, že mezi mrtvými je nejméně 6600 cizinců, informovala agentura Anadolu. Dobrovolníci z Česka se mohou od dubna do září zapojit do zmírnění následků únorového zemětřesení v Turecku.

Celkový počet mrtvých už překročil 55.000, v Sýrii podle údajů OSN zahynulo nejméně 7200 lidí.

Jih Turecka u hranic se Sýrií a severozápad Sýrie postihly 6. února dva otřesy o síle 7,7 a 7,6 stupně, po nichž následovaly tisíce menších otřesů; 20. února stejnou oblast v Turecku zasáhly otřesy o síle 6,4 a 5,8 stupně. V 11 tureckých provinciích zemětřesení postihlo asi 20 milionů obyvatel, v sousední Sýrii se s následky potýká skoro devět milionů lidí.

V Turecku ze zřítilo nebo bylo vážně poškozeno 230.000 budov a prohledávání trosek pokračuje i pět týdnů po katastrofě. O střechu nad hlavou v Sýrii a Turecku přišlo asi 2,5 milionu lidí, uvádí OSN.

Dobrovolníci z Česka se mohou zapojit do zmírnění následků zemětřesení

Do krátkodobých mezinárodních dobrovolnických projektů, takzvaných workcampů, se mohou hlásit od dnešního dne prostřednictvím Sdružení dobrovolných aktivit INEX. Sdružení o tom informovalo ČTK.

Workcampy připravila turecká organizace GSM na období od 14. dubna do 15. září. "Účastníci workcampu budou asistovat při přípravě provizorních obydlí, podílet se na programech psycho-sociální podpory, pořádat aktivity pro děti a mládež, pracovat se seniory a lidmi se znevýhodněními, kteří potřebují zvýšenou péči, nebo asistovat při poskytování služeb veřejného zdravotnictví, hygieny a úklidu," uvedla koordinátorka vysílání dobrovolníků do zahraničí Alena Cabalka. Zástupci GSM podle sdružení INEX také očekávají, že přítomnost mladých dobrovolníků z různých zemí může posloužit jako zdroj naděje pro lidi zasažené zemětřesením.

Dobrovolníci budou pomáhat v Mezitli, v sousedství města Mersin, kam turecké úřady přemístily část zemětřesením postiženého obyvatelstva. Uskuteční se 11 dvoutýdenních turnusů, každého se může zúčastnit až osm dobrovolníků z různých zemí. Projekt je otevřený zájemcům ve věku 18 až 30 let, komunikačním jazykem bude angličtina.

Sdružení dobrovolných aktivit INEX je v mezinárodním dobrovolnictví aktivní od roku 1991, každoročně pomáhá zprostředkovat výjezd na mezinárodní workcampy přibližně 300 až 500 českých dobrovolníků. Dnes se na webu sdružení otevře nabídka i dalších workcampů pro rok 2023, zahrnuje přibližně 1500 projektů v 50 zemích světa.

Workcampy pro mezinárodní skupiny dobrovolníků trvají obvykle dva až tři týdny. Zaměřené jsou na ochranu přírody, rekonstrukci památek, práci s dětmi či znevýhodněnými lidmi nebo také na organizaci kulturních událostí. Koncept workcampů vznikl v roce 1920, kdy v dobrovolnickém projektu u francouzského města Verdun si dali účastníci z navzájem dříve nepřátelských zemí za cíl společnými silami obnovit válkou zničené město.