Bikerka Čábelická byla zklamaná z výsledku, ale věří v nápravu v Paříži

Tokio - Bikerka Jitka Čábelická pociťovala po dojezdu dnešního závodu v cross country zklamání. Toužila napodobit bratra Jana Škarnitzla, jemuž se v Londýně 2012 podařilo dostat do první patnáctky a dojel dvanáctý. Místo toho však jednatřicetiletá reprezentantka při své olympijské premiéře 22. místem přesně dorovnala umístění svého sourozence z předchozí olympiády v Riu de Janeiro. Věří však, že bude mít ještě šanci k nápravě.

"Prvotně cítím trošku zklamání. Bohužel jsem se zasekla na startu, trošku špatně jsem zvolila lajnu v prvním výjezdu, a pak se to tam strašně zaseklo, udělal jsem pár chyb a byla jsem strašně vzadu. Pak se to špatně sjíždělo. Teď je to tedy zklamání, ale věřím, že pak se to přeskupí i trochu v radost z první absolvované olympiády," řekla Čábelická v rozhovoru pro Českou televizi.

Přiznala, že jí příliš neseděla první půlka okruhu. "Tam jsem většinou ztrácela, pak jsem se v těch kopcích zase rozjela, druhá část trati mi seděla trochu víc. Síly však ubývaly. I když se to nezdá, jak je pod mrakem, tak počasí bylo pekelné. Bylo strašné vedro. Dneska je to opravdu taková ta pořádná prádelna, bylo to vážně náročné," uvedla.

Trať byla navíc odlišná oproti tomu, jak ji měly závodnice možnost poznat během tréninku. "Hodně se to změnilo. Vlastně ještě před závodem nám přišel papír se třemi čtyřmi změnami na trati a všechny ty nejtěžší pasáže byly zavřené. Výjezdy byly zároveň mnohem těžší, hodně to klouzalo, bylo to takové lepivé bláto, takže absolutně jiné podmínky, než za jakých jsme to tady absolvovaly při tréninku," konstatovala Čábelická.

Nejlepší česká bikerka posledních let byla i přes zklamání z výsledku ráda, že se mohla v Japonsku představit. "Každopádně výborná a zajímavá zkušenost. Je to úplně jiný závod. I když jsme tady odříznutí od hlavního dění, tak atmosféra je to jiná než na normálních závodech. Když všechno půjde dobře, tak tuhle zkušenost třeba ještě zúročím v Paříži," vyhlížela další letní olympiádu za tři roky.