Biker Kulhavý třináctkrát po sobě vyjel na Lysou horu

Krásná (Frýdecko-Místecko) - Olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý dnes třináctkrát za sebou vyjel na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd Lysou horu. Celkem zdolal nadmořskou výšku nejvyšší hory světa Mt. Everestu 8848 metrů. Zapojil se tak do výzvy "Everesting" a zároveň podpořil děti, kterým nedostatek peněz brání sportovat.

Fotogalerie

Kulhavý k prvnímu výjezdu odstartoval zhruba v 05:40. Naposledy na vrchol Lysé hory dorazil v 17:32. Svůj výkon v cíli zhodnotil jako náročný, ale s úsměvem konstatoval, že ho přežil bez újmy. "Kopec nechci vidět minimálně týden a Lysou horu možná do konce roku. Budu se na ni dívat akorát zdola," řekl Kulhavý.

Zdolání "Everestingu" se podle něj nedá srovnat s úspěchy ze závodů a s tituly, ale určitě si při něm trhnul nějaký osobní rekord. "Tuším přes 160 kilometrů na horském kole, samozřejmě převýšení a další věci, to je asi v tomhle případě moje maximum," řekl zlatý olympionik z Londýna 2012 a majitel stříbra z her v Riu de Janeiro o čtyři roky později.

Náročný byl podle něj už samotný začátek, kdy pod kopcem byla teplota nula stupňů Celsia. "Ty první čtyři sjezdy byly peklo. Dolů jsem přijel zmrzlý jak eskymácké sáňky a vždycky jsem musel jet dva kilometry ještě zabalený ve všem oblečení, co jsem měl, abych se trošku zahřál," řekl Kulhavý. Kvůli zimě se snažil cestu dolů co nejvíc zkrátit, takže jel těžším terénem.

Před startem očekával, že zlom by mohl přijít zhruba po pěti hodinách, což se ale nepotvrdilo. "De facto já jsem se na těch pěti hodinách trošku rozjel. Na to, že jsem nejel delší trénink než nějaké tři čtyři hodiny poslední týdny, jsem z toho překvapený a nevím, čím to je. Asi mám nějaké vytrvalecké geny," řekl.

Pak už ale pětatřicetiletému bikerovi začaly síly ubývat. "Po půlce jsem dokonce na chvíli zrychlil, ale pak už to šlo relativně z kopce. Chytly mě záda, krk a všechno k tomu, už to pak bolelo, ale věděl jsem, že to asi dám," popsal Kulhavý.

I když na vrchol vždy přijel s úsměvem, poslední výjezdy byly opravdu náročné. "Tam už mě bolelo fakt všechno. Naštěstí nohy držely a nepřišly žádné křeče, které by mě zastavily," řekl. Lysou horu si pro zdolání výzvy vybral proto, že poblíž poslední dobou žije a trénuje. "To je ikonický kopec, takže asi nebyla šance vybrat jakýkoliv jiný," řekl Kulhavý.

Podpořit ho přijeli kamarádi i další známí sportovci - Martin Doktor, Radek Jaroš nebo Jiří Ježek. "Přece jenom, když člověk jede třináctkrát tu stejnou trať, tak to není úplně ideální, takže občas se ke mně připojili, prohodili jsme pár slov, takže to bylo super, takové rozptýlení. Samozřejmě i podpora lidí, kteří se o tom dozvěděli a přijeli," ocenil Kulhavý.

Konstatoval, že během dnešního výkonu toho sice dost vypil, ale snědl relativně málo. "Tím, že jsem moc nespal, ani snídani jsem nějak do sebe nedostal, nějak se mi to celé zašprajcovalo. Z 10.000 kilokalorií spálených, si myslím, že jsem doplnil tak necelých 2000, takže večer si můžu aspoň dát pár plzní a nějak to srovnat," řekl Kulhavý.

Výzvu spojil s Českou olympijskou nadací, jejímž je patronem. Chce pomoci zůstat u sportu dětem, kterým by v tom jinak bránil nedostatek financí. Do jeho virtuálního týmu #8848prodeti se nákupem osobního startovního čísla na webové stránce www.olympijskanadace.cz za nejméně 100 korun ve prospěch nadace může přidat každý.

Za dnešek se vybralo více než 250.000 korun. "Já myslím, že to je super. Sbírka ještě nekončí. Doufám, že to pomůže spoustě dětí, aby mohly sportovat," konstatoval Kulhavý.