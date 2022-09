Biker Kulhavý se na maratonském MS rozloučí s profesionální kariérou

Haderslev (Dánsko) - Posledním závodem profesionální kariéry bude pro Jaroslava Kulhavého sobotní mistrovství světa v maratonu na horských kolech, které se pojede v dánském Haderslevu. Na startu bude celkem jedenáct českých reprezentantů.

Sedmatřicetiletý držitel olympijského zlata a stříbra Kulhavý přidal ve své poslední profesionální sezoně do bohaté sbírky úspěchů před čtvrt rokem bronz mezi maratonci na mistrovství Evropy v Jablonném v Podještědí. Nyní je před ním závod, jímž kariéru uzavře. A touží končit medailí.

"Motivace do mistrovství světa je. Tam věřím, že teprve přijde ta opravdová forma. Trať světového šampionátu v Dánsku by mi mohla sedět. Snad to hezky a zajímavě uzavřu," přál si již na prahu sezony Kulhavý, jenž se stal mistrem světa mezi maratonci už v roce 2014.

Definitivní tečkou a rozloučením pak pro něho bude Velká cena Jaroslava Kulhavého, exhibice naplánovaná na pátek 23. září do Ostravy-Dolních Vítkovic.

Vedle Kulhavého by mělo být na startu dalších osm českých zástupců, přičemž velkou pozornost bude poutat i Petr Vakoč, který přesedlal na biky v maratonských závodech ze silnice před touto sezonou.

Závod mužů začne v 8:30 a je před nimi porce 120 kilometrů s celkovým převýšením okolo 1500 metrů. V roli obhájce titulu pojede Němec Andreas Seewald.

"Nejprve jsem si myslel, že trať bude moc rychlá a příliš jednoduchá na to, aby si člověk vybudoval aspoň náskok. Po několika trénincích si ale myslím, že závod bude dost těžký a příznivý tomu, aby se dal nějaký časový rozdíl vytvořit. Bude navíc dost dlouhý a síly budou docházet. Je ale pravděpodobné, že do cíle přijede větší skupina a bude se o vítězství sprintovat," uvedl Seewald pro server mtbs.cz.

Ženy, mezi nimiž budou Milena Kalašová a Karla Štěpánová, se vydají na trať o dvacet minut později a pojedou 87,5 kilometru s celkovým převýšením 1000 metrů. Zlato bude obhajovat Rakušanka Mona Mitterwallnerová, která před rokem senzačně zvítězila na Elbě.

O další světové zlato mezi bikery chce usilovat francouzská hvězda Pauline Ferrandová-Prévotová, jíž se podařilo koncem srpna v Les Gets vyhrát short track i olympijskou disciplínu cross country. Šampionkou v maratonu byla již v roce 2019.

Nominace českých bikerů na MS v maratonu:

Muži: Filip Adel, Marek Bartůněk, Karel Hník, Jaroslav Kulhavý, Lubomír Petruš, Marek Rauchfuss, Martin Stošek, Matouš Ulman, Petr Vakoč.

Ženy: Milena Kalašová, Karla Štěpánová.