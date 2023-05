Biker Adel skončil při premiéře SP maratonců v Novém Městě devátý

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Český biker Filip Adel obsadil v premiérovém závodě Světového poháru v maratonu horských kol v Novém Městě na Moravě deváté místo. Patnáctý byl Martin Stošek. Vyhrál Ital Fabian Rabensteiner. Karla Štěpánová byla v závodě žen desátá. Mezi juniory olympijské disciplíny cross country skončil David Friedel třetí.

Rabensteiner rozhodl o svém triumfu ve finiši ve Vysočina Areně po 120 odjetých kilometrech, když měl nejvíce sil z celkem dvanáctičlenné vedoucí skupiny. Zvítězil před krajanem Nicolasem Samparisim a Němcem Simonem Stiebjahnem. Adel projel cílem čtyři sekundy za vítězem. Stošek měl takřka čtyřminutové manko.

"Bylo to těžké. Docela mě překvapilo, že jezdila vepředu tak velká skupina. Nakonec se to rozhodovalo až tady v závěru. Většinou je mívám dobré, ale tím, jak tady byla extra konkurence, je výkonnost těch kluků extrémní. Celkově však mohu říct, že jsem spokojený. Doufám, že se z toho stane tradice. V mých očích měl závod nad očekávání dobrou účast a dorazila v podstatě celá maratonská špička," řekl novinářům Adel.

Stošek byl spíše zklamaný. "Výsledek není podle mých představ. V týdnu mě skolilo nachlazení a dnes to nebylo ideální. Víc jsem ale očekávat nemohl. Bohužel jsem měl ze začátku závodu pád a musel jsem si to dojíždět," uvedl Stošek.

Smůlu měl ostřílený Kulhavý. Ačkoliv se během závodu, do něhož se přihlásilo 125 závodníků, objevil držitel olympijského zlata a stříbra z cross country dokonce v čele, do cíle nakonec nedojel. Ze hry ho vyřadily technické problémy.

"Byl jsem nadšený, jak jsem se dostal do první skupiny posledních zhruba patnáct kilometrů z prvního okruhu. Kontroloval jsem čelo, ale pak mi po průjezdu depem asi někdo najel do přehazovačky a vypadla mi baterie. Takže jsem se vrátil, chvíli jsem ji hledal, pak jsem jel v protisměru zpátky do depa, což by asi byla stejně diskvalifikace," popsal Kulhavý.

"Ztratil jsem tam asi tři a půl minuty, takže už to ani nemělo moc smysl. Ta ztráta byla jednak moc velká, ale do toho jsem si uvědomil, že jsem jel v protisměru, někdo mi tam i řekl, že to je zřejmě na diskvalifikaci. I když jsem chtěl dnes moc dojet do cíle, motivace už byla v tu chvíli s ohledem na všechny okolnosti v podstatě nulová," dodal Kulhavý. Bývalý silniční profesionál Petr Vakoč obsadil 66. místo.

Podobně jako Kulhavý měl velkou smůlu - jen s horšími následky - Belgičan Wout Alleman. Poté, co si zhruba 20 kilometrů před cílem vytvořil úspěšným nástupem více než minutový náskok, měl také on potíže s technikou, nepříjemně upadl a skončil v nemocnici.

Ženy absolvovaly stejnou porci závodních kilometrů jako muži. Zvítězila Lejla Njemčevičová z Bosny a Hercegoviny. Desátá Štěpánová na ni ztratila téměř čtvrt hodiny, patnáctá dojela Nikol Flašarová.

Friedel se v cross country juniorů postaral o první umístění českých reprezentantů na stupních vítězů během úvodního podniku série SP této sezony. Lepší byli jen Dán Albert Philipsen, který zvládl trať o 76 sekund rychleji, a Nor Sivert Ekroll. František Hojka byl sedmý, Ondřej Novotný devátý.

"Startoval jsem hodně zezadu, vsadil jsem vše na zaváděčku a dostal jsem se dopředu, ve druhém kole už jsem byl dvacátý. Jel jsem pak pořád naplno, abych vydržel vepředu. Věděl jsem, že když pojedu na maximum, tak to nemůže dopadnou špatně. Mám velkou radost," řekl Friedel.

Eliška Hanáková obsadila v závodu juniorek 14. místo s více než čtyřminutovou ztrátou na vítěznou Američanku Andelyn Aagardovou. Druhá byla Norka Kamilla Aaseboová, třetí Ava Holmgrenová z Kanady.

V obou závodech věkové kategorie do 23 let slavili Dánové. Mezi muži vyhrál Oliver Sölvhöj, nejlepším domácím zástupcem byl čtrnáctý Jan Zatloukal. Ženám vládla Sofie Pedersenová. Na 24. příčce dojela do cíle jako nejlepší Češka Patricie Srnská.

SP horských kol v Novém Městě na Moravě (Žďársko): Cross country: Muži do 23 let (24,45 km): 1. Sölvhöj (Dán.) 1:08:27, 2. Lillo (Švýc.) -2, 3. Schellekens (Niz.) -41, ...14. Zatloukal -2:09, 96. Hovorka -8:28, 97. Hlávka -8:35, 113. Sáska, 114. Vlasatý (všichni (ČR) oba -1 kolo. Ženy do 23 let (20 km): 1. Pedersenová (Dán.) 1:09:21, 2. Caluoriová (Švýc.) -30, 3. Johnstonová (Kan.) -1:20, ...24. Srnská -5:19, 31. Novotná -7:01, 36. Viktorová -7:46, 37. Šafářová -7:50, 50. Spěšná (všechny ČR) -10:10. Junioři (21,85 km): 1. Philipsen (Dán.) 1:04:55, 2. Ekroll (Nor.) -38, 3. Friedel -1:16, ...7. Hojka -1:48, 9. Novotný -1:55, 45. Vašut -5:00, 71. Rubeš (všichni ČR) -7:27. Juniorky (18 km): 1. Aagardová (USA) 1:03:19, 2. Aaseboová (Nor.) -47, 3. A. Holmgrenová (Kan.) -48, ...14. Hanáková -4:12, 21. Beyerová -6:08, 26. Dušková -6:44, 46. Kroupová -10:03, 48. Pernická (všechny ČR) -10:19. Maraton: Muži (120 km): 1. Rabensteiner 4:26:21, 2. Samparisi (oba It.), 3. Stiebjahn (Něm.) oba -2, ...9. Adel -4, 15. Stošek -3:56, 21. Skála -9:04, 39. Bartůněk -15:58, 40. Morávek -16:26, 51. Bubílek -26:02, 52. Zemene -29:03, 53. Lávička -29:20, 56. Pravda -29:38, 60. Dvořák -30:40, 65. Strož -33:43, 66. Vakoč -35:09, 78. Damek -42:51, 84. Macharáček -48:02, 99. Michl -1:23:55, Petruš, Rauchfuss, Kulhavý, K. Hník, J. Hník, Rydval, Zeták (všichni ČR) všichni nedojeli. Ženy (120 km): 1. Njemčevičová (Bosna a Herc.) 5:25:48, 2. Sosnová (Lit.) -2:46, 3. Lützelschwabová (Švýc.) -3:31, ...10. Štěpánová -14:41, 15. Flašarová -25:24, 22. Hovorková (všechny ČR) -45:41.