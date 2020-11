Bidenovi už balhopřáli státníci z Německa, Británie či Francie

Berlín - Německý vicekancléř Olaf Scholz pogratuloval demokratu Joeu Bidenovi ke zvolení novým prezidentem Spojených států. Německý ministr zahraničí Heiko Maas na twitteru napsal, že Berlín se těší na spolupráci s novou americkou vládou.

"Upřímně blahopřeji! Americké občanky a občané rozhodli. Joe Biden se stane 46. prezidentem Spojených států amerických," uvedla Merkelová v tiskovém prohlášení. "Ze srdce mu přeji štěstí a úspěch a gratuluji také Kamale Harrisové ke zvolení první viceprezidentkou země," dodala kancléřka.

Merkelová poznamenala, že se těší na spolupráci s Bidenovou vládou. "Naše transatlantické partnerství je nenahraditelné, pokud chceme zvládnout ty největší výzvy současné doby," zdůraznila.

"Gratuluji zvolenému prezidentovi Joeu Bidenovi. Nyní nastala šance otevřít novou kapitolu transatlantických vztahů," uvedl Scholz na twitteru krátce poté, co americká média oznámila, že Biden si ve volbách zajistil dostatek volitelů, aby se mohl stát prezidentem.

"Spojené státy zůstávají nejdůležitějším a nejbližším partnerem Evropy. Práce máme dost. Tak ať se nám dobře spolupracuje!" dodal Scholz, který vedle úřadu vicekancléře zastává i post ministra financí.

Šéf německé diplomacie Maas napsal, že je dobře, že těsné volby dospěly k závěru. "Dobře, že konečně máme jasná čísla," uvedl. "Těšíme se na spolupráci s příští americkou vládou. Chceme investovat do naší spolupráce, do nového transatlantického začátku," dodal.

Maas se v posledních dnech několikrát na twitteru vyjádřil k povolebnímu dění v USA, kdy současný republikánský prezident Donald Trump v reakci na nepříznivé průběžné výsledky opakovaně a bez důkazů obvinil demokraty ze snahy ukrást mu vítězství. Maas k tomu poznamenal, že vyhrocenost neodpovídá demokratické kultuře, kterou jsou Spojené státy známé. "Být vítězem je jednoduché, ale občas je velmi těžké být tím, kdo prohrál," napsal nedávno.

Ke gratulantům se přidal i někdejší německý vicekancléř a ministr zahraničí Sigmar Gabriel, který nyní vede neziskovou organizaci Atlantik-Brücke (Atlantický most). "Opravdu to vypadá, že můžeme Joeu Bidenovi pogratulovat. Takže blahopřejeme, pane zvolený prezidente," napsal Gabriel na twitteru. Trumpovi pak vzkázal, že by mu doporučil poučit se ze slov někdejšího německého prezidenta Gustava Heinemanna, který prohlásil, že politici mohou být zvoleni a také nezvoleni.

S gratulacemi přispěchali i kandidáti na vedení německé vládní Křesťanskodemokratické unie (CDU). Budoucí předseda CDU se bude moci ucházet příští rok ve volbách o kancléřský úřad po odcházející Angele Merkelové.

Ministerský předseda Severního Porýní-Vestfálska Armin Laschet zvolení Bidena považuje za známku toho, že respekt a styl mohou být silnější než agrese a nenávist. Podle bývalého šéfa poslanců CDU/CSU Friedricha Merze si svět vydechnul. "S ním (Bidenem) existuje šance, že Evropa a Amerika budou opět lépe spolupracovat a společně se zasazovat o mír a svobodu světa," napsal Merz na twitteru. Šéf zahraničního výboru Spolkového sněmu Norbert Röttgen, který je třetím uchazečem o vedení CDU, rovněž doufá, že s Bidenem bude možné oživit transatlantické přátelství.

Bidenovi už blahopřál premiér Británie či francouzský prezident

Bidenovi už ke zvolení blahopřáli mimo jiné francouzský prezident Emmanuel Macron, britský premiér Boris Johnson, předseda španělské vlády Pedro Sánchez, kanadský premiér Justin Trudeau či šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Všichni uvedli, že se těší na spolupráci.

"Američané si vybrali svého prezidenta. Gratulace Joeu Bidenovi a Kamale Harrisové. Máme toho hodně na práci, abychom se postavili dnešním výzvám. Pracujme společně!" napsal dnes na twitteru Macron. Také britský premiér Johnson uvedl, že se těší na úzkou spolupráci s Bidenem a USA označil za nejdůležitějšího spojence Británie.

Na oznámení vítěze amerických prezidentských voleb už reagovala i předsedkyně EK von der Leyenová, která na twitteru vzkázala, že se těší na setkání s Bidenem "při nejbližší možné příležitosti". Tweet s gratulací Bidenovi poslal i šéf Evropské rady Charles Michel, podle kterého je EU připravena s příští americkou administrativou pracovat na "silném transatlantickém partnerství".

"Svět potřebuje pevný vztah mezi Evropou a USA, obzvláště v těchto obtížných časech. Doufáme, že budeme spolupracovat v boji proti covidu-19, klimatickým změnám i vzrůstající nerovnosti," napsal v gratulačním vzkazu Bidenovi a Harrisové šéf Evropského parlamentu David Sassoli.

Na spolupráci s Bidenem jako prezidentem USA se těším i premiéři Kanady a Španělska. "Blahopřeji Joeu Bidenovi a Kamale Harrisové. Naše země jsou blízkými přáteli, partnery a spojenci. Na světové scéně máme jedinečný vztah. Opravdu se velmi těším na spolupráci," napsal na twitteru Trudeau.

Irský premiér Martin označil na twitteru Bidena za "opravdového přítele" a napsal, že se těší na spolupráci s ním. Bidenovi blahopřála na twitteru i skotská premiérka Sturgeonová, která přitom označila za "historické", že se viceprezidentkou stane Kamala Harrisová. Ta bude totiž první Afroameričankou i první ženou v této funkci.

Špičky EU a NATO se těší na spolupráci s Bidenem

Bidenovi gratulovali i vrcholní představitelé Evropské unie a NATO. Předseda Evropské rady Charles Michel uvedl, že EU je připravena s Bidenem spolupracovat v otázkách klimatických změn či mezinárodního obchodu. Podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové chce evropský blok s novou americkou vládou posílit spolupráci na aktuálních společných tématech včetně boje proti pandemii covidu-19.

Unijní činitelé dávali před volbami najevo, že pro budoucnost vztahů evropského bloku s USA by byl Biden o něco lepší volbou než dosavadní prezident Donald Trump. Shodovali se však v tom, že by EU měla bez ohledu na výsledek amerického hlasování usilovat o zlepšení obchodních i diplomatických vztahů, které se za téměř čtyři roky Trumpovy vlády zkomplikovaly.

"Evropská komise je připravena posílit spolupráci s novou administrativou a novým Kongresem, abychom řešili naléhavá témata, kterým společně čelíme," uvedla v prohlášení šéfka unijní exekutivy. Vedle dopadů pandemie či klimatických změn by podle ní chtěla EU s novou americkou vládou spolupracovat v bezpečnostní oblasti či na reformě světových organizací.

Diplomatické i obchodní vztahy evropského bloku s tradičním zaoceánským partnerem se zhoršily po Trumpově nástupu po minulých volbách před čtyřmi lety. Prezident zcela změnil kurz svého předchůdce Baracka Obamy například v politice ochrany klimatu, když oznámil, že jeho země odstoupí od pařížské klimatické dohody. S EU se rozešel také v pohledu na mezinárodní bezpečnost, když odmítl dohodu o omezování íránského jaderného programu, kterou dojednal Obama, jehož viceprezidentem byl právě Biden. Trump také začal zavádět cla na evropské zboží a k ledu poslal i jednání o transatlantické obchodní dohodě. Proto řada unijních představitelů doufala, že po Bidenově nástupu by se situace mohla změnit k lepšímu.

"EU je připravena zapojit se do silného transatlantického partnerství," uvedl ve své gratulaci Bidenovi předseda Evropské rady Charles Michel. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell podotkl, že Američané dali najevo touhu po změně prostřednictvím rekordní voličské účasti. Bidenovo vítězství je "velký den pro USA a pro EU", neboť dává šanci na "obnovu partnerství", uvedl Borrell.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg prohlásil, že silná aliance je dobrá jak pro Evropu, tak pro USA. "Vím, že Joe Biden je výrazným stoupencem naší aliance a těším se na spolupráci s ním," napsal na twitteru Stoltenberg.