Bidenova popularita je po pádu afghánské vlády v průzkumu Reuters na minimu

Washington - Podíl respondentů schvalujících působení amerického prezidenta Joea Bidena klesl od předchozího dotazování o sedm procentních bodů a spadl na nejnižší úroveň od jeho nástupu do Bílého domu letos v lednu. Stalo se tak poté, co se o víkendu zhroutila afghánská vláda podporovaná Spojenými státy. Takový je výsledek nového průzkumu společnosti Ipsos pro agenturu Reuters. Oddělený průzkum nicméně ukazuje, že většina Američanů podporuje odchod z Afghánistánu podle aktuálního harmonogramu. Šéf zahraničního výboru amerického Senátu v úterý operaci označil za nedokonalou a ohlásil vyšetřování.

Rychlý nástup Tálibánu vyvolal vlnu kritiky na adresu Bidenovy administrativy, která plánuje do konce měsíce dokončit stahování z Afghánistánu a ještě minulý měsíc ujišťovala, že převzetí země islámskými radikály je nepravděpodobné. Rozhodnutí ukončit po 20 letech americkou bojovou misi navazuje na plány předchozí vlády vedené Donaldem Trumpem a Biden postup hájí i ve světle událostí z posledních dní, ačkoli v pondělí uznal, že americký odchod není hladký.

Právě v pondělí Ipsos provedl průzkum, podle kterého 46 procent dospělých Američanů schvaluje prezidentovy kroky. To je nejnižší číslo v týdenních průzkumech prováděných pro Reuters od lednového začátku Bidenova mandátu. Ještě minulý týden vyjádřilo souhlas s působením prezidenta 53 procent respondentů.

Reuters nicméně varuje před přeceňováním nového údaje o Bidenově popularitě a uvádí, že zatím zdaleka nelze říci, jaký dopad na úřadování prezidenta USA bude situace v Afghánistánu mít. Oddělený průzkum Ipsos přináší poněkud rozporuplný obrázek o názorech americké veřejnosti, které se mohou s nástupem nového afghánského režimu vyvíjet.

Méně než polovina respondentů vyjádřila spokojenost se způsobem, jakým prezident Biden řídí americkou vojenskou a diplomatickou misi v Afghánistánu, a 51 procent lidí souhlasilo s tvrzením, že by stálo za to ponechat tam americké jednotky ještě jeden rok. Ovšem 68 procent také souhlasilo s tím, že válka "by skončila špatně, bez ohledu na to, kdy by se USA stáhly", zatímco 61 procent účastníků průzkumu podpořilo dokončení amerického odchodu podle současného plánu.

Nespokojenost s počínáním vlády mezitím začínají dávat najevo zástupci Bidenovy Demokratické strany. Senátor Bob Menendez, který předsedá zahraničnímu výboru, vyjádřil zklamání nad tím, že současná administrativa uvádí do praxe plán té Trumpovy, který má podle něj značné rezervy. Menendezův výbor prý hodlá vyšetřovat počínání Trumpovy i Bidenovy vlády a probrat také rychlý kolaps afghánských bezpečnostních složek.

K Menendezovi se přidali ještě další dva demokratičtí lídři senátních výborů. Mark Warner uvedl, že nastolí "tvrdé, ale potřebné otázky" ohledně připravenosti Washingtonu na možnost naprostého pádu afghánské vlády. Jeho kolega Jack Reed zase ohlásil, že výbor pro armádu bude vyšetřovat "selhání zpravodajské činnosti, diplomacie a nedostatek představivosti" při stahování jednotek z Afghánistánu.