Bidena podpořilo více než 100 amerických novin, Trumpa hrstka

Washington - Demokratickému kandidátovi na amerického prezidenta Joeu Bidenovi podle propočtů amerického zpravodajského webu The Hill vyjádřila podporu již více než stovka redakčních rad amerických deníků a týdeníků, což je výrazně více, než získal stávající republikánský prezident Donald Trump. Zda se postoj médií může odrazit na výsledku voleb, je nicméně nejasné. Před čtyřmi lety měla Trumpova tehdejší soupeřka Hillary Clintonová, podobně jako Biden, větší podporu známých deníků a favorizovaly ji také předvolební průzkumy. Vítězem voleb se nakonec k překvapení mnohých stal Trump.

Bidena letos podpořila řada známých periodik včetně The New York Times, The Washington Post, The Boston Globe, The Atlantic, The Economist či USA Today, který jednoho z kandidátů podpořil poprvé od svého založení v roce 1982. Rozhodnutí zdůvodnil tím, že "vzhledem k Trumpově odmítnutí zaručit se za pokojné předání moci v případě jeho prohry se bude hlasovat rovněž o budoucnosti americké demokracie". Poprvé ve své 175leté historii jednoho z kandidátů podpořil také populárně vědecký časopis Scientific American. Rozhodnutí postavit se za Bidena zdůvodnil tím, že Trump podle časopisu poškodil USA zavrhováním vědy.

Mezi nejznámější deníky, které vyjádřily podporu Trumpovi, je bulvární list The New York Post, který tento měsíc zveřejnil kontroverzní článek tvrdící, že Bidenův syn Hunter seznámil zástupce ukrajinské energetické společnosti Burisma se svým otcem, a to v době, kdy byl Biden viceprezidentem USA. Okolnosti vzniku článku vyvolaly spekulace o nekalých praktikách.

List The New York Post Trumpa oficiálně podpořil v pondělí. Krok zdůvodnil tím, že Trump vytvoří mnoho nových pracovních míst, zajistí zvýšení mezd a prosperitu země, zatímco Biden by nekontrolovaně otevřel hranice a znormalizoval vztahy s Čínou. Prezident Trump, který ještě několik hodin předtím na twitteru napsal, že lživá média se před volbami soustředí jen na koronavirus, podporu The New York Post uvítal. Mezi dalšími listy, které Trumpovi vyjádřily podporu, jsou podle časopisu Forbes například konzervativní deník The Washington Times, bulvární list Boston Herald či Colorado Springs Gazette. Dále pak Las Vegas Review-Journal, jehož majitelem je kasinový magnát Sheldon Adelson, který je velkým Trumpovým zastáncem a sponzorem.

Pouze dva listy podle The Hill letos vyjádřily podporu prezidentskému kandidátovi jiné strany než před čtyřmi lety. Kansaský deník The Topeka Capital-Journal, který v roce 2016 podpořil Trumpa, se letos postavil za Bidena. Naopak The Spokesman-Review, který sídlí ve státě Washington a který při posledních volbách podpořil Clintonovou, tentokrát poněkud zdrženlivě podpořil Trumpa. "Donald Trump je bigotní a hrubián. Je to příznačné pro prohlubující se stranickou propast v zemi. Doporučujeme ho volit, protože politika, kterou by Joe Biden a jeho progresivní podporovatelé vnutili národu, by byla horší," uvedl list.

Otázkou však je, do jaké míry může větší podpora médií ovlivnit výsledky voleb. Při posledních prezidentských volbách před čtyřmi lety podle amerického listu The Hill měla demokratka Clintonová těsně před volbami podporu 57 z 59 prominentních amerických novin. Clintonová sice nakonec získala celkově větší počet hlasů, ale Trump ji porazil v řadě klíčových států, což mu zajistilo dostatek volitelů, aby se stal prezidentem.

Podle průzkumu společnosti YouGov pro deník The Economist z minulého týdne plánuje Trumpa letos volit 86 procent tradičních voličů republikánů, což není velký rozdíl proti posledním volbám. Letos si Biden podle celonárodních průzkumů udržuje nad Trumpem stabilní náskok, v řadě klíčových států jsou však odhady velmi těsné.