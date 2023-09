Biden zavítal mezi stávkující zaměstnance automobilek

Detroit - Americký prezident Joe Biden dnes zavítal mezi stávkující zaměstnance detroitských automobilek. Jako první úřadující prezident v moderní historii Spojených států se tak připojil ke stávkujícím během jejich protestu, napsala agentura Reuters.

"Zasloužíte si výrazné zvýšení (mezd), které potřebujete," řekl Biden do megafonu poté, co dorazil do skladiště automobilky General Motors pro distribuci součástek na předměstí Detroitu. S odborovou čepicí na hlavě povzbuzoval stávkující, aby pokračovali ve svém boji za vyšší mzdy, ačkoli vleklá stávka by mohla poškodit ekonomiku, píše agentura AP.

Bidena doprovázel prezident odborového svazu zaměstnanců v americkém automobilovém průmyslu UAW Shawn Fain. Ten Bidenovi poděkoval za podporu. Protest odborů pak označil za válku proti "korporátní chamtivosti". "My děláme skutečnou práci. Ne generální ředitelé," prohlásil.

Univerzitní profesor Erik Loomis, který je odborník na dějiny práce v USA, uvedl, že američtí prezidenti se v minulosti přímé účasti na stávkách vyhýbali. "Považovali se spíše za mediátory. Nedomnívali se, že by měli přímo zasahovat do stávky či odborové akce," dodal.

Stávka zaměstnanců detroitských automobilek General Motors, Ford a Stellantis za zvýšení mezd a zlepšení pracovních podmínek začala v polovině září. Poprvé v 88leté historii odborového svazu UAW zahájili stávku pracovníci všech tří automobilek současně.

Odbory požadují větší podíl na zisku a větší jistotu pracovních míst v době, kdy automobilky přecházejí na výrobu elektromobilů. Chtějí zvýšení mezd během čtyř let o téměř 40 procent, firmy ale nabídly jen zhruba 20 procent, a navíc bez řady důležitých výhod, které odbory žádají.

Bývalý americký prezident Donald Trump, který je favoritem na kandidáta Republikánské strany v prezidentských volbách v listopadu 2024, hodlá ke stávkujícím zaměstnancům v Detroitu promluvit ve středu. Chce si tak naklonit pracovníky v automobilovém průmyslu, ačkoli odboroví předáci říkají, že ho nepovažují za svého spojence, píše AP.