Biden v předvolební debatě obvinil Trumpa z nezvládnutí pandemie

Nashville - Kandidát demokratů na amerického prezidenta Joe Biden v poslední předvolební debatě zkritizoval postup prezidenta Donalda Trumpa v řešení pandemie koronaviru. Trump naopak svůj postup hají a tvrdí, že nejhorší koronavirová krize v USA pominula, píše Reuters.

"Kdokoliv je odpovědný za tolik úmrtí by neměl zůstat prezidentem Spojených států," řekl Biden. Trump naopak uvedl, že tu nejhorší část pandemie má USA za sebou. Zároveň hájil znovuotevření ekonomiky. Biden uvedl, že otevírání ekonomiky musí provázet důsledná ochranná opatření.

Televizní duel v Nashvillu ve státě Tennessee agentura Reuters označila za jednu z posledních šancí prezidenta Trumpa ovlivnit kampaň, které dominuje pandemie, jež si v USA vyžádala na 221.000 mrtvých a zdevastovala ekonomiku.Do oficiálního termínu voleb zbývají méně než dva týdny.

Debata je rozdělena do šesti 15minutových bloků, boj s koronavirem byl prvním z nich.

Biden: Vměšování do voleb je útok na americkou suverenitu

Demokratický kandidát na amerického prezidenta Joe Biden uvedl, že jakákoliv země, která by se vměšovala do amerických voleb, za to zaplatí, pokud by se stal šéfem Bílého domu. Vměšování přitom označil za útok na americkou svrchovanost.

"Jakákoliv země, které se vměšuje do amerických prezidentských voleb, za to zaplatí," uvedl Biden. "Nabourávají tím americkou suverenitu. To se právě teď děje," řekl. Podle Bidena by znovuzvolení prezidenta Trumpa uvítalo Rusko.

Američtí činitelé uvedli, že ruští hackeři v uplynulých dnech zaútočili na desítky amerických úřadů a odcizili data nejméně ze dvou serverů. Činitelé také viní Írán ze záplavy e-mailů, které v několika klíčových státech obdrželi voliči demokratů. Výhrůžné e-maily je měly zastrašit, aby dali svůj hlas Trumpovi.

Trump uvedl, že nikdo nepřistupoval tvrději k Rusku prostřednictví sankcí a prosazováním zvýšení vojenských výdajů NATO než jeho vláda.

Trump a Biden se otázce věnovali v rámci druhé části debaty, která byla věnována národní bezpečnosti. Zpravodajský server BBC poznamenal, že oproti poslední debatě si kandidáti dovolili navzájem mluvit a patrný byl uctivější tón. I když šli do útoku, učinili to klidným a uvážlivým způsobem.

Oproti předchozí debatě, která se nesla v poněkud chaotickém duchu, mají na začátku každé části oba řečníci dvě minuty nepřerušovaného prostoru, po něž je mikrofon nemluvícího kandidáta vypnutý. Následně se debata otevře a mikrofony zůstanou po zbytek patnáctiminutového bloku zapnuté.

Trump a Biden se střetli v otázce daňových přiznání

Demokratický kandidát Joe Biden dnes při poslední předvolební debatě s prezidentem Donaldem Trump uvedl, že zveřejnil svá daňová přiznání za uplynulých 22 let a celý život si nevzal peníze od zahraničního zdroje. Agentura AP napsala, že tím reagoval na nepodložená obvinění prezidenta Trumpa, který jej obvinil, že získal peníze z ruských zdrojů.

"V životě jsem si nevzal ani cent z žádného cizího zdroje,“ uvedl Biden. Ukázal pak na Trumpa se slovy "Co skrýváte?". Prezidenta pak vyzval, aby zveřejnil svá daňová přiznání a přestal mluvit o korupci.

Trump následně uvedl, že by chtěl svá daňová přiznání zveřejnit "hned, jak budeme moci". Zopakoval ale podle AP výmluvu, že stále čelí auditu, což tvrdil i před čtyřmi lety. Podle AP prezidentovi audit právně nebrání ve zveřejnění dokumentů.

Trump také reagoval na zprávu, že v roce 2017 odvedl na daních v USA pouze 750 dolarů. Podle něj mu bylo řečeno, že "předplatil desítky milionů dolarů" a že 750 dolarů, které zaplatil, byl "poplatek za podání". Biden Trumpa následně vyzval, aby zveřejnil důkaz.

List The New York Times (NYT), který získal Trumpova přiznání za dvacetileté období, na konci září napsal, že současný šéf Bílého domu řadu let nezaplatil žádné federální daně z příjmu, zatímco v letech 2016 a 2017 odvedl vždy jen 750 dolarů. Důvodem údajně nebyly podvody ani efektivní práce s daňovým řádem, nýbrž to, že Trumpovy firmy rok co rok zaznamenávaly ztráty. Tento týden NYT napsal, že Trump si udržuje otevřený bankovní účet v Číně, kde se v minulých letech snažil prosadit několik podnikatelských projektů a platil tam i daně.

Biden obvinil při debatě Trumpa z rasismu. Ten to odmítl

Kandidát demokratů Joe Biden v poslední předvolební debatě obvinil prezidenta Donalda Trumpa z rasismu a rozdmýchávání rasových nepokojů. Stávající šéf Bílého domu naopak uvedl, že žádný americký prezident kromě Abrahama Licolna neudělal víc pro Afroameričany než on sám, píše agentura AP.

Biden označil Trumpa za jednoho z "nejrastičtějších prezidentů, které jsme v novodobých dějinách měli". Doplnil přitom, že Trump "přilévá palivo do každého rasistického ohně". S odkazem na poslední debatu dodal, že prezident odmítl odsoudit krajně pravicovou skupinu Proud Boy a vyzval její přívržence, aby "ustoupili stranou a byli připraveni".

Trump se naopak označil za velkého zastánce černochů. Podle AP zároveň již poněkolikáté zopakoval, že žádný americký prezident kromě Abrahama Licolna, neudělal víc pro Afroameričany než on sám. Prezident také obvinil Bidena a někdejšího prezidenta Baracka Obamu, že se nevěnovali otázkám rasové spravedlnosti.

"Neudělali jste nic jiného než zákon o trestné činnosti, který uvrhl desítky tisíc černochů do vězení," řekl Trump na adresu Bidena, který byl za vlády Obamy viceprezidentem.

Biden uvedl, že se snažil změnit zákony o trestech za drogy, které neúměrně poškodily Afroameričany a že veřejnost zná jeho výsledky.

Trump následně hovořil o reformách trestního soudnictví, které podepsal a prohlásil: "Jsem nejméně rasistický člověk v této místnosti".

Trump a Biden se střetli v otázce balíku na pomoc ekonomice

Prezident Donald Trump a jeho demokratický rival Joe Biden se v poslední předvolební debatě střetli v otázce dalšího balíku pomoci koronavirem zasažené ekonomice a navzájem přitom obvinili své strany z neschopnosti se domluvit. Biden v duelu také řekl, že by prosazoval navýšení minimální hodinové mzdy. Trump uvedl, že by takové opatření uškodilo malým podnikům a nakonec i zaměstnancům.

Trump osočil demokratickou šéfku Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou z toho, že nechce udělat nic, co by mu mohlo pomoci. Agentura AP v této souvislosti připomněla, že Pelosiová o balíku postižené ekonomice jedná s ministrem financí Stevenem Mnuchinem.

Biden se zeptal Trumpa, proč o balíku nemluví se svými "republikánskými přáteli".

Šéf republikánské senátní většiny Mitch McConnell svým stranickým kolegům řekl, že Bílý dům varoval před docílením dohody s Pelosiovou před oficiálním termínem voleb 3. listopadu.

Biden uvedl, že demokraty kontrolovaná Sněmovna reprezentantů schválila balík před několika měsíci, ale republikány vedený Senát jej ignoroval.

Bývalý viceprezident Biden také řekl, že by prosazoval federální minimální hodinovou mzdu ve výši 15 dolarů. Odmítl přitom, že by to uškodilo menším podnikům. Současná minimální hodinová mzda nyní činí 7,25 dolarů.

"Jak pomáháte malým podnikům, když vynucujete mzdy? Co se stane, co se stalo, je, že když to uděláte, tyto malé podniky začnou dávat zaměstnancům výpovědi," řekl Trump s tím, že otázku minimálních mezd by měly řešit jednotlivé státy.

Biden a Trump v závěru debaty měli pro voliče jiné vzkazy

V závěru poslední předvolební debaty prezident Donald Trump a jeho rival Joe Biden odpověděli jinak na dotaz, co by v případě svého zvolení vzkázali voličům, kteří pro ně nehlasovali. Velké pochvaly se mezitím na sociálních sítích dostává moderátorce Kristin Welkerové, jejíž vedení debaty ocenil i sám Trump.

Trump uvedl, že v případě svého znovuzvolení by při inauguračním projevu řekl:"Úspěch nás spojí, jsme na cestě k úspěchu". Poukázal přitom na růst americké ekonomiky "před čínským morem", který způsobil pandemii covidu-19.

Biden uvedl, že by Američanům řekl "zastupuji vás všechny, ať jste hlasovali pro nebo proti mně" a "postarám se o to, abyste byli zastoupeni". Odkázal pak na hlavní programové body své kampaně, jako je ekonomický rozvoj, boj s rasismem, rovné příležitosti či přechod k obnovitelným zdrojům.

Na internetu si mezitím pochvalu od mnoha uživatelů vysloužila moderátorka debaty, dopisovatelka stanice NBC z Bílého domu Kristen Welkerová. Podle mnohých se jí dařilo oba kandidáty zastavit, když překročili stanovený časový limit, aby byl dodržen čas pro jednotlivá témata. Novinářka MSNBC Rachel Maddowová označila Welkerovou za "skutečnou vítězku" debaty.

Neobvyklé pochvaly se moderátorce dostalo také od prezidenta Trumpa. "Musím říct, že zatím velmi respektuji způsob, jak se s tím vypořádáváte," řekl Trump při debatě. Agentura AP připomněla, že Trump Welkerovou pochválil poté, co ji o víkendu na twitteru obvinil, že je neobjektivní.