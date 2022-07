Biden v Izraeli zahájí první návštěvu Blízkého východu ve funkci prezidenta

Jeruzalém - Americký prezident Joe Biden dnes zahájí svou první blízkovýchodní cestu ve funkci hlavy státu. V Izraeli se šéf Bílého domu zdrží dva dny a zavítá také do palestinského Betléma. V pátek odletí do Saúdské Arábie, kde se setká s představiteli devíti arabských států a kde má na programu i bilaterální jednání se saúdskoarabským vedením.

V Izraeli byl Biden před šesti lety jako viceprezident a komentátoři poukazují na to, že nyní ho čeká jiný Blízký východ. Zatímco dosud se americká diplomacie v této oblasti zabývala především možností, jak ukončit izraelsko-palestinský konflikt, v tomto směru se nyní od Bidena velká prohlášení neočekávají. Podle listu The Times of Israel půjde celkově o Bidenovu desátou návštěvu Izraele.

Na letišti v Tel Avivu je americký prezident očekáván dnes odpoledne. Podle The Times of Israel si prohlédne několik izraelských bezpečnostních systémů, včetně obranného systému Iron Dome. Poté spolu s úřadujícím izraelským premiérem Jairem Lapidem navštíví památník obětem holokaustu Jad vašem.

Ve čtvrtek čeká Bidena bilaterální setkání s Lapidem. Setkat se má ale také s jeho předchůdcem ve funkci Naftalim Bennettem. Lapid a Biden se rovněž zúčastní virtuálního jednání s lídry Spojených arabských emirátů a Indie, které se bude týkat potravinové bezpečnosti. Později ve čtvrtek odpoledne má Biden na programu schůzku se svým izraelským protějškem Jicchakem Herzogem, po kterém bude následovat krátké setkání s lídrem izraelské opozice, expremiérem Benjaminem Netanjahuem. USA si nepřejí, aby návštěva vyzněla jako jednoznačná podpora Lapida v době, kdy se Izrael připravuje na listopadové předčasné volby.

V pátek Biden navštíví palestinskou nemocnici ve východním Jeruzalémě, podle médií bez izraelských činitelů, což vyvolává kritiku ze strany izraelských pravicových zákonodárců. Po poledni prezident zamíří do Betléma, kde se sejde s předsedou palestinské samosprávy Mahmúdem Abbásem. Po tomto jednání šéf Bílého domu odletí do saúdskoarabské Džiddy.