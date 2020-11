Biden: USA jsou připraveny zaujmout roli globálního lídra

Willmington (USA) - Spojené státy jsou připraveny zaujmout roli globálního lídra a budou posilovat vztahy se svými spojenci v oblasti Atlantiku a Pacifiku. Nehodlají přitom vstupovat do zbytečných konfliktů. Na tiskové konferenci to dnes řekl nastupující prezident USA Joe Biden, který rovněž potvrdil nominaci Antonyho Blinkena do funkce ministra zahraničí ve své vládě společně s dalšími vysoce postavenými členy svého vznikajícího zahraničněpolitického týmu.

Biden také označil za jedno ze zásadních témat své administrativy boj s klimatickými změnami, který bude mít na starosti bývalý šéf americké diplomacie John Kerry. V nastupující vládě bude mít pozici na úrovni ministra, poznamenal demokrat Biden, který podle projekcí médií porazil ve volbách současnou republikánskou hlavu státu Donalda Trumpa.

"Je to tým, který je odrazem skutečnosti, že Amerika je zpátky, připravená vést svět, ne se z něj stahovat," řekl Biden, který staví svou diplomatickou vizi v kontrastu k dosavadní Trumpově zahraniční politice, jež stála na principu "Amerika na prvním místě". To podle kritiků mnohdy zatížilo vztahy USA s tradičními spojenci.

Biden prohlásil, že jej při rozhovoru s dalšími světovými lídry zarazilo, "jak moc se těší na to, až Spojené státy znovu zaujmou svou historickou roli globálního lídra v (oblasti) Pacifiku, stejně jako Atlantiku, po celém světě".

Nastupující prezident USA kromě Blinkena rovněž potvrdil do funkce národního bezpečnostního poradce Jake Sullivana a Lindu Thomasovou Greenfieldovou jako kandidátku na velvyslankyni USA při OSN.

John Kerry ve svém vystoupení prohlásil, že se s klimatickými změnami nemůže vypořádat jen jedna země, ale musí se spojit celý svět. Označil za správné, že Biden chystá hned první den své vlády přivést USA zpět k pařížské klimatické dohodě z roku 2015, bude podle něj však potřeba přijmout ještě další kroky.