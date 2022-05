Washington - Americký prezident Joe Biden slíbil, že bude usilovat o uzákonění práva žen na potrat na federální úrovni, zvrátí-li nejvyšší soud USA verdikt legalizující interrupce, jak naznačuje uniklý návrh stanoviska. Šéf Bílého domu v prohlášení vyzývá ke spolupráci "volené představitele na všech úrovních vlády" a také voliče, kteří budou moci do vývoje promluvit v listopadových volbách členů Kongresu a státních činitelů. Později před novináři kritizoval uniklé stanovisko soudců jako radikální a varoval před možnými dopady na další práva Američanů v osobním životě.

"Jestli tohle stanovisko bude platit, je to vskutku docela radikální rozhodnutí," řekl Biden během cesty do amerického státu Alabama. Odkazoval tím především na argumentaci použitou v návrhu rozhodnutí, která podle prezidenta i některých expertů kromě ukončení práva na potrat také ohrožuje celou řadu dalších práv. Biden konkrétně zmínil právo používat antikoncepci, právo homosexuálů vstupovat do manželství nebo "právo na soukromí".

"Je to zásadní posun v americké právní praxi," řekl. "Znamená to, že na Floridě se mohou rozhodnout přijmout zákon, který říká, že homosexuální sňatky nejsou povolené?" tázal se.

Prezident promluvil před novináři těsně poté, co nejvyšší soud v prohlášení potvrdil autenticitu návrhu stanoviska publikovaného serverem Politico. Ten v noci na dnešek dříve informoval, že pro zrušení precedenčního rozsudku z roku 1973, kterým byly legalizovány potraty v celých Spojených státech, se vyslovilo pět z devíti členů nejvyššího soudu včetně tří soudců jmenovaných exprezidentem Donaldem Trumpem. Údajný verdikt se týká sporu kolem protipotratového zákona ve státě Mississippi, v němž se definitivní rozuzlení očekává v červnu nebo v červenci.

Pokud nejvyšší soudní instance v USA po téměř 50 letech zneplatní verdikt z kauzy známé jako Roeová versus Wade, "bude na volených představitelích našeho národa na všech úrovních vlády, aby chránili právo ženy na volbu", uvádí Biden. "A bude na voličích, aby tento listopad zvolili představitele podporující možnost volby. A na federální úrovni budeme potřebovat více senátorů podporujících volbu a většinu pro možnost volby ve sněmovně (reprezentantů), abychom přijali zákon kodifikující Roeovou, který se budu snažit prosadit a který uzákoním podpisem," pokračoval prezident.

Biden tak zopakoval slib z předvolební kampaně a zároveň v zásadě přiznal, že momentálně nelze právo na potrat na federální úrovni prosadit, ačkoli Demokratická strana kontroluje obě komory Kongresu. Překážkou pro takový krok je situace v Senátu, kde je vzhledem k systému obstrukcí v praxi zapotřebí 60 hlasů k prosazení většiny legislativních návrhů. Menší z komor Kongresu je nyní rozdělena mezi demokraty a republikány v poměru 50 křesel ku 50 a demokraté ji kontrolují jen díky rozhodujícímu hlasu viceprezidentky Kamaly Harrisové. S touto nejtěsnější možnou většinou by mohli změnit pravidla obstrukcí, tomu ovšem brání postoj dvou demokratických senátorů.

Zrušení precedenčního verdiktu z roku 1973 by podle amerických médií mohlo téměř okamžitě znamenat zákaz potratů ve více než 20 amerických státech. Pravost soudního stanoviska citovaného webem Politico se zatím nepodařilo předním médiím, jako jsou agentury Reuters a AP, ověřit. Komentátoři nicméně už před jeho únikem očekávali přinejmenším oslabení stávajícího platného precedensu, vzhledem ke složení nejvyššího soudu.

Prezident Biden dnes uvedl, že považuje za zásadní právo žen na volbu mezi ukončením těhotenství a donošením plodu. Současná hlava státu v posledních letech verdikt z kauzy Roeová versus Wade hájí, ačkoli jakožto silně věřící katolík se v minulosti vyslovoval pro omezení přístupu k interrupcím. V novém prohlášení mimo jiné uvádí, že jeho administrativa je v případě změny platného výkladu ústavy připravena bránit právo na interrupci.