Biden si myslí, že Putin jadernou zbraň na Ukrajině nepoužije

Washington - Americký prezident Joe Biden se nedomnívá, že Rusko použije ve válce s Ukrajinou jaderné zbraně. Považuje ale za nezodpovědné, že ruský prezident Vladimir Putin o této možnosti mluví. Biden to řekl v rozhovoru, který dnes odvysílala stanice CNN. Schůzku s ruským prezidentem zcela nevylučuje, nyní ale pro ní nevidí důvod.

"Nemyslím si, že to udělá," odpověděl Biden na otázku moderátora Jakea Tappera, zda lze realisticky předpokládat, že Rusko použije jadernou zbraň v konfliktu s Ukrajinou. O této možnosti diskutují analytici vzhledem k vojenským neúspěchům, které ruské jednotky zaznamenaly v poslední době na Ukrajině. Minulý týden před "jaderným armagedonem" varoval i samotný Biden. Americký prezident považuje za nezodpovědné, že "vůdce jedné z největších jaderných velmocí na světě mluví o tom, že by mohl použít taktickou jadernou zbraň na Ukrajině".

Podle amerického prezidenta by vyhrožování nasazením jaderných zbraní do konfliktu mohlo mít strašlivé dopady v případě chyby či špatného odhadu reakce na tento krok. "Špatný dohad se může stát, a nikdo si nemůže být jistý, co by se (v případě použití jaderné zbraně) stalo," dodal Biden, který nechtěl upřesnit reakci USA a spojenců v případě, že by Rusko takový krok udělalo.

Biden v rozhovoru řekl, že nyní nevidí důvod pro setkání s Putinem, například na summitu skupiny zemí G-20, který se uskuteční v listopadu v Indonésii. Jednání ale zcela nevylučuje. "Záleželo by na tom, o čem by chtěl mluvit," řekl Biden s tím, že by byl například ochotný jednat o propuštění americké sportovkyně Brittney Grinerová. Ta dostala tvrdý trest od ruského soudu za držení drog. Podle Washingtonu je ale rozsudek politicky motivovaný.

Biden v části rozhovoru, který zveřejnila stanice CNN už v úterý, uvedl, že Putina považuje za racionálního aktéra. Ruský prezident se ale ve svých válečných plánech přepočítal, stanovil si nerealistické cíle a domníval se, že lidé v Kyjevě přijmou ruské jednotky s otevřenou náručí, řekl americký prezident. "Ale podívejte se, chová se brutálně," řekl na adresu Putina Biden, podle kterého se ruský prezident dopustil válečných zločinů.