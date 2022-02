Biden schválil vyslání dalších vojáků do východní Evropy

Washington - Americký prezident Joe Biden dnes schválil vyslání dalších vojáků do východní Evropy. Očekává se, že Pentagon ohlásí jejich rozmístění v příštích dnech. Podle zdrojů stanice CNN má 2000 vojáků směřovat do Polska a několik dalších tisíc do východoevropských členských zemí NATO.

Rozhodnutí o vyslání dodatečného kontingentu souvisí s napětím kolem Ukrajiny, u jejíchž hranic Rusko soustředilo na 100.000 svých vojáků. Podle Západu je to známka připravované invaze, což Moskva popírá.

Úmysl přesunout dodatečné síly do Evropy Biden avizoval koncem ledna. Pentagon už uvedl do pohotovosti 8500 vojáků, podle původního oznámení nebudou Američané rozmístěni na Ukrajině, ale ve státech NATO.

CNN oznámila, že vojáci budou operovat na základě bilaterálních dohod s hostitelskými zeměmi, protože NATO zatím neaktivovalo mnohonárodnostní jednotku.

Americká média spekulovala, že Biden chce vyslat lodě, letadla a až 5000 vojáků do Pobaltí a dalších východoevropských zemí, mezi nimiž má být například Rumunsko.