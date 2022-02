Biden podepsal nařízení, které zakazuje ekonomické styky s Donbasem

Washington - Bílý dům oznámil, že prezident Joe Biden podepsal exekutivní příkaz, který Američanům zakazuje investovat nebo obchodovat v separatistických regionech na východě Ukrajiny. Jejich nezávislost v pondělí uznal ruský prezident Vladimir Putin, který zároveň nařídil vyslání ruských vojáků do těchto povstaleckých republik. Řada západních zemí včetně USA jeho rozhodnutí odmítá jako porušení mezinárodního práva. Washington později uvedl, že se dnes v reakci na poslední kroky Moskvy chystá oznámit nové sankce proti Rusku.

"V reakci na dnešní (pondělní) rozhodnutí a kroky Moskvy plánujeme oznámit nové sankce proti Rusku. Toto oznámení koordinujeme se spojenci a partnery," uvedl v noci na dnešek Bílý dům.

Nařízení, které před tím podepsal Biden, nespadá mezi sankce připravované pro případ ruského vpádu na Ukrajinu. Američanům zakazuje nové investice v samozvané Doněcké lidové republice a Luhanské lidové republice a přímý i nepřímý dovoz jakéhokoli zboží, služeb nebo technologií z východu Ukrajiny. Příkaz také umožňuje uvalení sankcí na jakoukoli osobu odhodlanou působit v této části Ukrajiny.

Americká vláda očekává, že Rusko brzy uvede do praxe své pondělní rozhodnutí vyslat do povstaleckých republik svá vojska. Stát by se tak mělo "ještě tuto noc, ráno nebo v příštích dnech," řekl stanici CNN zástupce poradce pro národní bezpečnost Jonathan Finer. Některá média mezitím již s odvoláním na svědky v noci na dnešek oznámila, že ruské jednotky se blíží k takzvané linii dotyku, která v Donbasu odděluje povstalce od ukrajinských vládních sil.

Finer odmítl sdělit, zda Washington ohlášenou "mírovou misi" v Donbasu považuje za invazi ruských vojsk na Ukrajinu, kterou dříve hrozil potrestat masivními sankcemi. Podotkl, že Moskva toto území okupuje de facto již od roku 2014.