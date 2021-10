Biden podepsal dočasný rozpočet, který zajistí financování vlády

Washington - Americký prezident Joe Biden podepsal dočasný návrh rozpočtu, který zajišťuje financování federální vlády do 3. prosince. Informovaly o tom dnes agentury Reuters a AFP. Kongres návrh zákona schválil ve čtvrtek, několik hodin před tím, než vypršela lhůta, kdy by vládě došly prostředky na její operace. To by se stalo o čtvrteční půlnoci místního času (pátek 06:00 SELČ). Schválení rozpočtového zákona zajišťuje, že některé federální úřady nebudou muset zavřít a statisíce vládních zaměstnanců si nebudou muset brát neplacené volno, poznamenal server BBC News.

"Je to dobrý výsledek," uvedl podle listu The New York Times šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer. "Vzhledem k tomu, kolik věcí se ve Washingtonu děje, je to poslední, co Američané potřebují, aby se zastavila vláda," dodal.

Rozpočtový zákon kromě prodloužení financování vlády zajišťuje rovněž pomoc pro oblasti silně zasažené letošní sezónou hurikánů, požáry a jinými přírodními katastrofami. Obsahuje také opatření na pomoc uprchlíkům z Afghánistánu, kterých USA po stažení vojsk ze země přijaly desetitisíce.

Kongres se rozpočtem zabýval na poslední chvíli kvůli sporu demokratů a republikánů o zvyšování zadlužení země. USA mají momentálně zákonem stanovenou nejvyšší možnou částku, kterou mohou dlužit. Ministryně financí Janet Yellenová varovala, že pokud se nepodaří toto omezení zrušit, přestanou být USA schopné splácet svůj státní dluh kolem 18. října. To by byla bezprecedentní situace, jež by způsobila otřesy americké i světové ekonomiky.

Demokraté v Senátu nejprve spojovali hlasování o prodloužení federálního rozpočtu s hlasováním o dluhovém limitu, s tím však nesouhlasili republikáni a v úterý návrh zákona obsahujícího dočasný vládní rozpočet i pozastavení federálního "dluhového stropu" do prosince 2022 zablokovali. Schumer nakonec ve čtvrtek předložil prodloužení federálního financování samostatně a řada republikánů tento návrh podpořila. Následně rozpočtový zákon schválila Sněmovna reprezentantů.

Kongres se v současné době rovněž zabývá masivními investičními balíky, které jsou stěžejní součástí agendy prezidenta Bidena.