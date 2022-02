Biden oznámil sankce proti firmě, která budovala Nord Stream 2

Washington - Vláda Spojených států uvalí sankce na společnost, která má na starosti budování rusko-německého plynovodu Nord Stream 2, oznámil dnes americký prezident Joe Biden. Opatření označil za součást úvodní odpovědi na kroky Moskvy spojené s Ukrajinou. Bidenova vláda také naznačila, že v další fázi by mohl přijít zákaz vývozu amerických technologií do Ruska, píše deník The New York Times.

Krok mířící proti společnosti Nord Stream 2 AG přichází poté, co Německo v úterý pozastavilo proces zprovoznění plynovodu vedoucího přes Baltské moře. USA s jeho stavbou od počátku nesouhlasily, loni ale nakonec Bidenova vláda od uvalení sankcí na vedení projektu upustila. Společnost Nord Stream 2 AG je registrovaná ve Švýcarsku, patří ovšem pod ruského energetického giganta Gazprom, uvádí televize CNN.

"Pověřil jsem dnes svoji administrativu, aby uvalila sankce na Nord Stream 2 AG a její řídicí pracovníky," uvádí prezident Biden ve stručném prohlášení. Děkuje v něm německému kancléři Olafu Scholzovi, s nímž prý "úzce koordinoval" snahy zastavit projekt daného plynovodu v případě vpádu ruských vojáků na Ukrajinu.

Dnešní oznámení je podle amerického prezidenta součástí stejného sankčního balíku jako kroky oznámené v úterý, které míří proti některým ruským bankám a "elitám" a obchodování s ruským státním dluhem. Tato "prvotní dávka" sankcí přišla poté, co se Rusko rozhodlo uznat nezávislost dvou separatistických "lidových republik" vyhlášených před několika lety na východě Ukrajiny. Ruský prezident Vladimir Putin nařídil do oblasti vyslat vojáky, a USA či Británie proto hovoří o začátku ruské invaze na Ukrajinu.

"Jak jsem jasně řekl, nebudeme váhat s dalšími kroky, bude-li Rusko pokračovat v eskalaci," uvádí Biden. V této souvislosti se spekuluje i o zákazu exportu amerických technologických výrobků.

"Rozhodne-li se (Putin) pro invazi... tak jej od toho odstřihneme," řekl dnes náměstek z amerického ministerstva financí Wally Adeyemo. "Odstřihneme jej od západních technologií, které jsou klíčové pro rozvoj jeho armády," pokračoval v rozhovoru na televizi CNBC.