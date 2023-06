Biden označil Si Ťin-pchinga za diktátora

Kentfield (USA) - Za diktátora označil v úterý americký prezident Joe Biden svůj čínský protějšek Si Ťin-pchinga. Učinil tak podle agentury Reuters na setkání s přispěvateli na kampaň v Kalifornii. O den dříve Biden mluvil o tom, že vztahy obou mocností jsou na správné cestě.

Biden poznámku pronesl, když hovořil o únorovém přeletu čínského špionážního balónu nad Spojenými státy, který nakonec americké stíhačky sestřelily. Důvodem, proč se podle něj Si velmi rozčílil, když byl balón plný špionážního vybavení sestřelen, bylo to, že nevěděl, kde se přesně nachází. "To je pro diktátory velká ostuda. Když nevědí, co se stalo," podotkl.

Ještě v pondělí Biden v návaznosti na návštěvu šéfa americké diplomacie Antonyho Blinkena v Pekingu, kde jednal i s čínským prezidentem, hovořil o tom, že se podařilo dosáhnout pokroku ve vztazích obou velmocí.

Blinken, který do Pekingu zavítal jako první americký ministr zahraničí po pěti letech, po sérii jednání s čínskými představiteli uvedl, že se USA a Čína shodly na nutnosti stabilizace vzájemných vztahů. Si zase prohlásil, že se během návštěvy šéfa americké diplomacie podařilo dosáhnout pokroku ve vztazích obou zemí.

Při schůzkách se ale Blinken i čínští představitelé dotkli řady sporných bodů. Americký ministr například vyjádřil znepokojení ohledně situace v čínské Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang, v Tibetu a v Hongkongu, kde je Čína obviňována z porušování lidských práv. Čínští politici zase požadovali, aby se USA přestaly "vměšovat do vnitřních záležitostí Číny, přestaly brzdit vědecký a technologický rozvoj Číny" a zrušily sankce vůči Číně.

Si patří k nejmocnějším politikům Číny za dlouhé desítky let. Čínský parlament ho v březnu jednomyslně znovuzvolil prezidentem, a to na bezprecedentní třetí pětileté funkční období. Podle agentury AP je možné, že sedmdesátiletý politik u moci zůstane doživotně. Reuters ho označil za nejmocnějšího vůdce asijské velmoci od zakladatele komunistické Číny Mao Ce-tunga.