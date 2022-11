Biden omilostnil krocany a do Bílého domu byl doručen vánoční stromeček

Washington - Americký prezident Joe Biden dnes podle 75 let trvající tradice před Bílým domem omilostnil dva více než 22 kilogramů vážící krocany, kteří tak na Den díkůvzdání neskončí na pekáči coby součást slavnostního pokrmu. Při ceremoniálu, jenž se konal za slunečného ale chladného počasí, prezident ve svých charakteristických pilotních slunečních brýlích, vtipkoval i o nedávných volbách do Kongresu, v nichž si demokraté vedli lépe, než předpovídala řada průzkumů. Později byl do Bílého domu také doručen vánoční stromeček.

Krocani Chocolate a Chip, pojmenovaní po Bidenově oblíbené zmrzlině s kousky čokolády, byli přivezeni ze Severní Karolíny. Biden s odkazem na velmi chladné počasí prohlásil, že nechce, aby byl ceremoniál příliš dlouhý, "protože nikdo nemá rád vystydlého krocana". O navození sváteční atmosféry se před zahájením projevu postarala vojenská kapela, která zahrála verzi písně Freebird od skupiny Lynyrd Skynyrd. Bidenův pes Commander prezidenta pozoroval z balkónu a hlasitě štěkal.

Den díkůvzdání je v USA tradičně spojován se setkáním v širokém rodinném kruhu u bohaté tabule, na níž nesmí chybět krocan s nádivkou, brusinková omáčka a dýňový koláč. Ve Spojených státech svátek připadá na čtvrtý listopadový čtvrtek, v sousední Kanadě jej slaví už druhé říjnové pondělí. Poprvé svátek slavili evropští osadníci v Americe v roce 1621 jako poděkování za sklizeň a přežití první zimy.

"Hlasy jsou sečteny a ověřeny," řekl Biden, když přivítal Chocolate a Chipa před stovkami přihlížejících na Jižním trávníku Bílého domu. Následně zavtipkoval o nedávných volbách. "Jediná červená vlna této sezóny bude, pokud nám německý ovčák Commander převrhne brusinkovou omáčku na stole," poznamenal v narážce na republikány. Demokraté si totiž ve volbách do Kongresu vedli lépe, než předpovídaly průzkumy. Udrží si kontrolu nad Senátem a přestože Sněmovnu reprezentantů budou po lednovém ustavení nového Kongresu ovládat republikáni, byl jejich zisk menší, než se očekávalo.

Krátce po omilostnění krocanů, kteří podle agentury AP stráví zbytek života na půdě Severokarolínské státní univerzity, byl do Bílého domu doručen také letošní vánoční stromeček. Zhruba 5,5 metru vysoká jedle byla k sídlu prezidenta přivezena na koňském povoze a převzala ji první dáma Jill Bidenová. Strom z farmy v Pensylvánii, kde Bidenová vyrůstala, bude zdobit Modrý pokoj Bílého domu, což bude vyžadovat dočasné odstranění lustru. O tom, v jakém stylu bude strom ozdoben, první dámy tradičně informují až po Dni díkůvzdání.