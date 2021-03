Biden nařizuje plošný přístup k vakcínám od začátku května

Washington - Všechny americké státy musí do 1. května rozšířit skupinu kandidátů na očkování proti covidu-19 na všechny obyvatele starší 18 let. S takovým pokynem přišel ve čtvrtek večer washingtonského času prezident USA Joe Biden ve svém prvním projevu k národu v hlavním vysílacím čase. Nastínil v něm plán boje proti koronaviru v následujících měsících a avizoval, že cílem je, aby mohli být Američané na Den nezávislosti 4. července se svými blízkými.

Na úvod se šéf Bílého domu ohlédl za uplynulým rokem a připomenul, že covid-19 je nyní v USA spojován se smrtí téměř 530.000 lidí. "Byť to bylo pro každého jiné," všichni jsme něco ztratili," citovala jej agentura AP.

"Jediným způsobem, jak získat zpět naše životy, jak dostat ekonomiku na správnou cestu, je porazit virus," pokračoval Biden. Ujišťoval, že v tomto směru využívá všechny nástroje, kterými jako prezident disponuje, a zopakoval slib, že Spojené státy budou mít do konce května dostatečné zásoby vakcín pro dokončení imunizace dospělého obyvatelstva.

Prezident zároveň chce, aby už na začátku května všech 50 států bralo všechny dospělé jako kandidáty pro očkování. Zatím se do této fáze dostala pouze Aljaška.

"Nařizuji všem státům, kmenům a teritoriím, aby učinily všechny dospělé způsobilými pro vakcinaci nejpozději 1. května," prohlásil Biden. Dodal, že to neznamená, že by do května každý dospělý Američan dostal vakcínu proti covidu-19, všichni už se ale budou moci "postavit do fronty".

Hlava státu předpovídala, že do oslav Dne nezávislosti by se život v USA mohl přiblížit "normálu", zároveň znovu obyvatele vyzývala k dodržování protiepidemických zásad. "Tahle bitva zdaleka není u konce," řekl Biden.