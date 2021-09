Biden na výročí útoků z 11. září vyzval Američany k jednotě

Washington/ Londýn/ Brusel - Americký prezident Joe Biden v předvečer 20. výročí teroristických útoků z 11. září 2001 věnoval vzpomínku skoro 3000 obětí a vyzval Američany k jednotě. Britská panovnice Alžběta II. dnes v prohlášení uvedla, že myslí na oběti a pozůstalé a vzdala hold lidem, kteří se podíleli na obnově po útocích. Podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové "EU stojí za Spojenými státy v obraně svobody a soucitu proti nenávisti".

Biden ve videu z Bílého domu uctil památku obětí útoků a připomněl tisíce dalších, kteří byli zraněni. Zmínil také hasiče, zdravotníky a mnoho dalších lidí, kteří při vyprošťovacích pracích nasazovali životy. Prezident také poukázal na "temné stránky lidské přirozenosti- strach a hněv, zášť a násilí vůči muslimským Američanům, skutečným a věrným stoupencům mírumilovného náboženství", což podle něj oslabilo, ale nezničilo americkou jednotu.

"Pro mě je hlavním ponaučením z 11. září, že když jsme nejzranitelnější,...v bitvě o duši Ameriky, je jednota naší největší předností," uvedl. "Jednota neznamená, že musíme věřit tomu samému. Musíme mít zásadní respekt a víru v sebe navzájem i v tento národ," dodal.

Biden dnes s první dámou Jill Bidenovou navštíví New York, kde dva letouny pilotované sebevražednými atentátníky před dvaceti lety narazily do dvou mrakodrapů Světového obchodního centra, což si vyžádalo životy 2753 lidí. Hlava státu navštíví také Pentagon v Arlingtonu u Washingtonu, kde narazil třetí letoun, a památník v Shanksvillu v Pensylvánii, kde se po souboji souboji cestujících s teroristy zřítil čtvrtý letoun. Předpokládá se, že teroristé chtěli čtvrtým letadlem narazit do budovy Kongresu či do Bílého domu.

Vzpomínku tragickým událostem z 11. září dnes věnovala také řada zahraničních státníků.

Britská královna Alžběta II. ve vzkazu Bidenovi uvedla, že věnuje své modlitby obětem a přeživším útoků. "Moje myšlenky a modlitby - a myšlenky mé rodiny a celého národa - jsou s oběťmi, přeživšími a zasaženými rodinami, stejně jako se záchranáři," uvedla. Poznamenala také, že má živě v paměti, jak v roce 2010 navštívila místo, kde stávala newyorská dvojčata. "Připomíná mi to, že když ctíme ty z mnoha národů, vyznání a původů, kteří přišli o život, vzdáváme také hold odolnosti a odhodlání komunit, které spolupracovaly na obnově," dodala.

Britský premiér Boris Johnson uvedl, že útočníkům se nepodařilo "otřást naší vírou ve svobodu a v demokracii".

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová na twitteru uvedla, že si dnes připomínáme oběti a vzdáváme hold těm, kteří riskovali vše, aby jim pomohli. "I v těch nejtemnějších a nejtěžších dobách může prosvítat to nejlepší z lidské přirozenosti. EU stojí s USA v obraně svobody a soucitu před nenávistí," uvedla.

Předseda Evropského parlamentu David Sassoli ve svém prohlášení poznamenal, že boj s terorismem neskončil. "Jedenácté září změnilo světové dějiny. Ten den zůstává otevřenou ranou v našich srdcích, nikdy na něj nezapomeneme. O 20 let později není boj proti terorismu u konce. Vždy zůstaneme ostražití," uvedl.