Biden kritizoval Trumpa, Pelosiová vyzvala k odvolání prezidenta

Washington - Zvolený americký prezident Joe Biden označil středeční útok na Kapitol za jeden z nejčernějších dnů v dějinách USA. Končícího prezidenta Donalda Trumpa obvinil z podněcování k násilí a podrývání demokracie prostřednictvím svých výroků a zpochybňováním volebních výsledků.

K ostré kritice se připojila předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, když prohlásila, že Trump je "smrtelně" nebezpečný pro Američany i americkou demokracii. Vyzvala k aktivaci 25. ústavního dodatku, kterým lze prezidenta odvolat.

Biden prohlásil, že ti, kdo ve středu pustošili Kapitol, jsou lůza. "Neodvažujte je nazývat protestujícími. Byla to rabující sběř, buřiči, domácí teroristé. Tak to je," řekl Biden.

Trump podle něj zneužil tento rabující dav ve snaze umlčet hlas amerických voličů. "Měli jsme minulé čtyři roky prezidenta, který dával vším, co dělal, najevo, že opovrhuje naší demokracií, ústavou, vládou práva," prohlásil Biden o Trumpovi a řekl, že nikdo nestojí nad zákonem.

Kongres dnes s konečnou platností potvrdil Bidena vítězem voleb, Trump zůstává přesvědčen, že volby vyhrál on.

S poukazem na pomalý zásah policie Biden řekl, že šlo o zjevné selhání ve srovnání s tím, jak policie zasahovala proti účastníkům protestů proti policejnímu násilí vůči černochům. S černošskými demonstranty by se na Kapitolu podle něj jednalo jinak než s těmi, kdo přišli ve středu podpořit Trumpa.

Trump krátce předtím, než dav vtrhl do Kapitolu, znovu mluvil o "ukradených volbách" a vyzval k pochodu na sídlo Kongresu. "Od začátku provokoval k útokům na instituce naší demokracie a včerejšek (středa) byl vyvrcholením tohoto zarytého útočení," dodal Biden.

Prezident ve středu krátce předtím, než se dav vydal do Kapitolu, znovu zopakoval svá nepodložená tvrzení o volebních podvodech a řekl, že svou porážku nikdy neuzná. Kongres ale potvrdil, že Biden dostal od volitelů 306 a Trump 232 hlasů, a viceprezident Mike Pence pak Bidena vyhlásil vítězem voleb.

Úřadující ministr obrany Chris Miller odsoudil středeční násilí až dnes. "Včerejší násilnosti v Kapitolu jsou trestuhodné a odporují zásadám ústavy Spojených států. Naše republika mohla být včera narušena, ale kongresmani ve svém odhodlání dokončit práci nezakolísali," řekl Miller. Dodal, že Pentagon zajistí poklidné předání moci Bidenovi.

Republikánský senátor Lindsey Graham řekl, že prezident musí uznat svůj podíl na násilí na Kapitolu a pochopit, že "jeho činy jsou problém, ne řešení". Graham byl ve volební kampani v roce 2016 Trumpovým stranickým soupeřem a řekl o něm tehdy, že není k zastávání prezidentského úřadu mentálně vybaven. Později se stal jeho blízkým spojencem a partnerem v golfu. Nyní řekl, že nelituje svého spojenectví, avšak "láme mu srdce, že jeho přítel a prezident umožnil to, co se stalo ve středu".

Pelosiová po událostech v Kapitolu vyzvala k odvolání Trumpa

Pelosiová vyzvala k okamžitému odvolání Trumpa a uvedla přitom, že prezident podnítil středeční vpád svých stoupenců do sídla Kongresu. Informovala o tom agentura Reuters, která události posledního dne popsala jako útok na americkou demokracii.

"Včera prezident Spojených států podnítil ozbrojenou vzpouru proti Americe," řekla Pelosiová novinářům. Výtržníky, kteří do Kapitolu vnikli, označila za teroristy.

Násilný dav Trumpových příznivců pronikl do Kapitolu ve středu, když Kongres potvrzoval výsledek listopadových prezidentských voleb, v nichž vyhrál demokrat Joe Biden. Trump tyto lidi později vyzval, aby odešli. Označil je však za výjimečné a řekl, že je miluje. Kongresmani, kteří se mezitím museli uchýlit do bezpečí, se k práci mohli vrátit až poté, co se situace uklidnila.

Pelosiová dnes řekla, že Trump by mohl před svým odchodem z úřadu 20. ledna Ameriku ještě více poškodit. "Každý den může být pro Ameriku hororový," poznamenala.

Podle agentury AP Pelosiová bude usilovat také o odvolání šéfa pořádkových sil Kapitolu Stevena Sunda. Rezignaci podle ní již podal další vysoce postavený kongresové policie Paul Irving.

Při středečních událostech přišli o život čtyři lidé, včetně ženy, kterou smrtelně postřelila policie.

Jeden z článků 25. ústavního dodatku řeší situaci, v níž prezident není schopen vykonávat svou práci, ale sám neodstoupí. Navrhovatelé měli na mysli situaci, kdy je prezidentova schopnost oslabena fyzickou či mentální nemocí. V širší interpretaci se ale uvádí, že se dá tato pasáž použít i v situaci, kdy se prezident chová nebezpečným způsobem.

Aby mohl být 25. dodatek aktivován, musel by viceprezident Mike Pence a většina Trumpova kabinetu prohlásit, že prezident není schopen dostát svým povinnostem, a odvolat ho. Pence by se pak ujal prezidentského úřadu. Trump může pak prohlásit, že je schopen úřad vykonávat dál, a pokud se tomu většina kabinetu a Pence nepostaví, pak v úřadě bude pokračovat. Pokud s tím ale souhlasit nebudou, musí o věci rozhodnout Kongres a do té doby bude v prezidentském úřadu Pence. K odvolání prezidenta by se musely vyslovit dvě třetiny v obou kongresových komorách.