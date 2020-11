Biden je blízko vítězství, Trump dál zpochybňuje výsledky

Washington - Kandidát Demokratické strany Joe Biden byl dnes velmi blízko vítězství v americké prezidentské volbě, jejíž vyústění nebylo zcela jasné ani třetí den po uzavření hlasovacích místností. Biden se znovu přiblížil k nástupu do Bílého domu, když se ujal vedení v průběžných výsledcích ze států Georgia a Pensylvánie, jeho celkový triumf ale zatím nepředpovědělo žádné z velkých amerických médií. Republikánský prezident Donald Trump a jeho kampaň za napjaté situace pokračovali v podkopávání důvěry ve výsledky, někteří představitelé jeho strany toto počínání kritizovali.

Podle většiny celostátních amerických médií má Biden nadále jistých 253 hlasů takzvaných volitelů, kterých je na zisk prezidentské funkce potřeba 270. Agentura AP a televize Fox News zároveň bývalému viceprezidentovi přisuzují 264 hlasů, neboť předpovídají i jeho úspěch v Arizoně (infografika s volebními výsledky zde).

Kromě tohoto jihozápadního státu se pozornost soustředí ještě na Nevadu, Georgii a Pensylvánii. Poté, co se dnes Biden ujal vedení v Pensylvánii, měl už navrch ve všech čtyřech uvedených státech, přičemž za potvrzení předpovědí z Arizony by mu k vítězství stačilo pouze udržet náskok v kterémkoli státě ze zbylé trojice. Vítězství v Pensylvánii by jej poslalo do Bílého domu nehledě na ostatní výsledky.

Zcela jasno není ještě v Severní Karolíně a na Aljašce, ovšem tam se konečné výsledky čekají až za několik dní a v obou případech je favoritem Trump. Jeho znovuzvolení stále nebylo vyloučené, pravděpodobnost této varianty ale dnes s každou aktualizací průběžných výsledků klesala. Biden během dne zvýšil náskok v Pensylvánii a Georgii na necelých 14.000, respektive na 1500 hlasů, zatímco v Nevadě a Arizoně Trump nestahoval manko dostatečně rychle a v závěru sčítání stále zaostával o 20.000, resp. 41.000 hlasů.

Šéf Bílého domu za tohoto vývoje pokračoval v šíření dezinformací o procesu sčítání hlasů a v nepodložených obviněních namířených proti demokratům. Ti se mu prý snaží ukrást volební vítězství za pomoci zfalšovaných korespondenčních hlasů. Trump prezentoval jako podezřelé, že v průběhu sčítání přišel o náskok v řadě klíčových států, tento "modrý posun" ale analýzy předpovídaly už dlouho před volbami.

Trump a jeho kampaň nyní spoléhají na soudy, na které se kvůli údajným nesrovnalostem obrátili už v několika státech. Mluvčí volebního štábu Matt Morgan uvedl, že nakonec bude za vítěze prohlášen současný prezident. Jeho rival Biden se na rozdíl od něj zatím za vítěze neprohlásil, na dnešní večer místního času plánoval další vystoupení před televizními kamerami.

Trumpovo počínání v současné vypjaté situaci kritizovali i někteří představitelé Republikánské strany. Bývalý republikánský kandidát na prezidenta Rick Santorum označil Trumpova slova za nezodpovědná, podle dalšího někdejšího uchazeče o post hlavy státu Mitta Romneyho prezidentovy výroky "nezodpovědně rozdmýchávají destruktivní a nebezpečné vášně". Jiní prominentní republikáni naopak podpořili Trumpova prohlášení o "nezákonných hlasech".

Za pokračující nervozity v USA ve čtvrtek večer znovu demonstrovali lidé z obou táborů, nicméně vážnější incidenty se neobjevily. Ve Filadelfii policie zadržela dva muže, podle místních médií je podezřívala z pokusu o útok na sčítací halu. Podle agentury AP mají na mnoha místech volební komisaři strach, a to nejen kvůli rozzuřeným demonstrantům, ale i kvůli výhrůžkám, které dostávají. Sociální síť Facebook, která podobně jako další platformy čelí záplavě dezinformací, ve čtvrtek zablokovala rychle rostoucí skupinu, kde se šířily "znepokojivé výzvy k násilí".

Období povolební nejistoty mohou i v případě brzkého oznámení vítěze prodloužit již zmíněné soudní stížnosti a také avizované přepočítávání hlasů. Dnes takovýto postup ohlásil nejvyšší volební úředník v Georgii, Trumpova kampaň údajně bude přepočtení iniciovat i ve Wisconsinu.

V USA už se zpracovalo přes 145 milionů hlasů a podle agentury Bloomberg by jich mohlo být nakonec 157 až 165 milionů. To by znamenalo volební účast okolo 70 procent, jakou USA nepamatují přes 100 let. Byť demokrat Biden stále nemá jistou většinu ve sboru volitelů, už nyní je jisté, že na úrovni celých USA získá o několik milionů hlasů více než Trump.