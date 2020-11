Biden bude bojovat s ekonomickou krizí, shodují se analytici

New York - Joe Biden přichází do Bílého domu, aby vedl Spojené státy, uprostřed ekonomické krize. V podobné situaci se již ocitl za vlády Baracka Obamy, který si ho vybral za viceprezidenta. Na rozdíl od roku 2008, kdy globální ekonomiku zasáhla hypoteční krize a kolaps investiční banky Lehman Brother a to nejhorší měla teprve před sebou, se nyní analytici a ekonomové shodují, že nyní má již americká ekonomika možná ten nejhorší propad za sebou a bude důležité podpořit dále její oživení, uvedla agentura Reuters.

Recese v letech 2007 až 2009 byla nejhorším poklesem v USA od velké hospodářské krize ve 30. letech minulého století, avšak nynější krize ji překonala. Biden se tehdy zasloužil o prosazení stimulačního balíčku 800 miliard USD (17,9 bilionu Kč), který republikáni kritizovali jako plýtvání a zastánci levice ho považovali za příliš malý.

Dnes je ekonomická situace opět špatná. Americká ekonomika je technicky v recesi a o 3,5 procenta menší, než byla na počátku letošního roku, přestože ve třetím čtvrtletí zaznamenala rekordně vysoký růst. Miliony Američanů, zvláště zaměstnanci restaurací, v cestovním ruchu a zábavě, jsou bez práce a pro nejbližší dobu nemají vyhlídky, že by se jejich situace zlepšila. Počty nově infikovaných koronavirem v USA stále rostou a obavy spotřebitelů a nová omezení zhoršují vyhlídky na další ekonomický růst.

Současná krize začala zavřením ekonomiky v březnu a federální vláda od té doby poskytla na pomoc ekonomice biliony dolarů. Míra nezaměstnanosti tak prudce klesla z dubnového maxima 14,7 procenta na 6,9 procenta a měla by se příští rok dále snižovat, na rozdíl od roku 2009, kdy po nástupu Bidena do funkce viceprezidenta rostla. Podle analytiků je však ekonomika stále slabá a úkolem tak bude dokončit její začínající oživení.

Biden se pravděpodobně v první řadě zaměří na to, aby se země dostala z koronavirové krize, a to jak ze zdravotního, tak ekonomického hlediska. Zde bude hodně záviset na schválení balíčku pandemické pomoci, ale také na distribuci vakcíny, která by měla být připravená na počátku roku 2021.

"Tento prezident bude muset navést americkou populaci a ekonomiku zpět ke zdraví, než bude moci uvažovat o jakýchkoliv strukturálních změnách politiky," uvedla ekonomka S&P Global Ratings Beth Ann Bovinová.

Šéf republikánské senátní většiny Mitch McConnell již naznačil, že je otevřený nové koronavirové pomoci ještě předtím, než složí přísahu nově zvolení členové Senátu a Sněmovny reprezentantů. Balíček bude sice pravděpodobně menší, než by měl Biden v plánu, kdyby se demokratům podařilo získat kontrolu nad Senátem, ale může stačit k tomu, aby se oživení ekonomiky nezadrhlo. Kdo bude kontrolovat Senát, což bude důležité i pro další Bidenovy plány, se rozhodne až na počátku ledna.

Bidenovy plány zahrnují požadavek na federální minimální mzdu 15 dolarů (téměř 340 Kč), zvýšenou podporu odborů a rozšíření ochrany pro zaměstnance tzv. gig ekonomiky, jako jsou řidiči firem Uber a Lyft. Slíbil také, že politika zelené energie vytvoří miliony pracovních míst, i když někteří analytici jsou k tomu skeptičtí. Pokud však Senát ovládnou republikáni, mohou být jeho snahy zmařeny.

Experti oslovení ČTK se také shodli, že Bidenovo vítězství by mohlo znamenat snížení překážek v mezinárodním obchodě, což by pomohlo i české ekonomice. Mohlo by podle nich také vést k obnovení jednání o transatlantickém partnerství TTIP mezi EU a USA.