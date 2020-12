Biden a Pence se plánují nechat veřejně očkovat proti covidu-19

Washington - Americký viceprezident Mike Pence se společně se svojí manželkou Karen nechá v pátek před zraky veřejnosti naočkovat vakcínou proti covidu-19. Jeho kancelář to ve středu oznámila s tím, že cílem je posílit důvěru ve vakcíny. Něco podobného plánuje i nastupující šéf Bílého domu Joe Biden. Podle informací agentury AP by mohl veřejné očkování absolvovat už příští týden.

Ve Spojených státech v pondělí začali mimo klinické testy podávat vakcínu od firem Pfizer a BioNtech, kterou o tři dny dříve schválil pro nouzové použití americký Úřad pro kontrolu léčiv (FDA). Prvními příjemci byli zdravotníci, ve středu podle amerických médií začalo očkování v některých domovech pro seniory.

"V pátek 18. prosince veřejně dostanou vakcínu na covid-19 viceprezident Mike Pence a druhá dáma Karen Penceová aby propagovali bezpečnost a účinnost vakcíny a budovali důvěru u amerického lidu," oznámil úřad viceprezidenta. Pence, kterému bylo v červnu 61 let, je šéfem krizového štábu Bílého domu a na rozdíl od prezidenta Donalda Trumpa ještě podle všeho nemoc covid-19 neprodělal.

Trumpův nástupce v prezidentské funkci by mohl vakcínu dostat několik dní po Penceovi, informovala AP s odvoláním na dva nejmenované členy Bidenova týmu. Nově zvolené hlavě státu je 78 let a patří tak do věkové skupiny, u níž je zvýšené riziko těžkého průběhu covidu-19.

Biden už vícekrát dal najevo, že se chce nehledě na načasování nechat naočkovat za přítomnosti médií. Na středeční tiskové konferenci řekl, že jeho tým pracuje na konkrétním plánu. "Nechci skákat na začátek fronty, ale chci mít jistotu, že americkému lidu ukážeme, že je bezpečné si ji (vakcínu) vzít," citovala jej televize CNN.