Biden a Erdogan se setkají na okraji summitu NATO ve Vilniusu, uvedla Ankara

Ankara/Washington - Americký prezident Joe Biden se setká na okraji summitu NATO ve Vilniusu s tureckou hlavou státu Recepem Tayyipem Erdoganem. Po telefonátu obou politiků to dnes oznámila Ankara. Bílý dům se ve svém prohlášení o schůzce nezmínil. Erdogan a Biden dnes mluvili o vstupu Švédska do Severoatlantické aliance a o Ukrajině, podle Ankary hovořili také o modernizaci tureckých stíhacích letounů F-16. O těchto záležitostech by mohli jednat i při osobním setkání.

Erdogan dnes v telefonickém rozhovoru Bidenovi zopakoval svůj postoj ohledně vstupu Švédska do aliance, který Turecko blokuje. Podle Erdogana udělal Stockholm pokrok schválením přísnějších zákonů proti terorismu, Turecko to však považuje za nedostatečné. Ankara Švédsko kritizuje za to, že umožňuje příznivcům Strany kurdských pracujících (PKK) a dalších organizací, které jsou podle Ankary teroristické, pořádat v zemi demonstrace.

Bílý dům v prohlášení uvedl, že prezidenti mluvili o tématech, která budou na programu summitu ve Vilniusu, například o podpoře Ukrajině, která čelí ruské invazi. "Prezident Biden také vyjádřil přání přivítat Švédsko v NATO co nejdříve," stojí v prohlášení.

Biden v rozhovoru, který dnes odvysílala stanice CNN, uvedl, že je optimista ohledně vstupu Švédska do NATO. Podotkl, že Turecko usiluje o modernizaci svých bojových letounů F-16, což musí povolit Washington. Kromě Turecka neschválilo vstup Švédska do aliance ani Maďarsko.

Podle prohlášení své kanceláře Erdogan v rozhovoru s Bidenem odmítl, aby se spojovala modernizace stíhaček a ratifikace švédské žádosti ze strany Turecka.

Bilaterální setkání mezi Bidenem a Erdoganem nebylo do prohlášení turecké prezidentské kanceláře potvrzené. Na okraji summitu se Erdogan má setkat také s řeckým premiérem Kyriakosem Mitsotakisem. Oba politici mají jednat poprvé osobně potom, co obhájili v květnu a červenci své mandáty.