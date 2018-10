New York - Bible byla už přeložena do tisíce jazyků, jubilejním se stal jazyk keliko, jímž hovoří obyvatelé centrální části Jižního Súdánu. Oznámil to americký web The Christian Post. Jubilejní překlad oslavili slavnostní mší obyvatelé uprchlického tábora Bidi Bidi na hranicích Jižního Súdánu s Ugandou. V táboře žije přes čtvrt milionů uprchlíků před jihosúdánskou občanskou válkou.

Podle The Christian Post se v současné době bible překládá do 2500 jazyků, dalších 1600 jazyků na překlad teprve čeká. Překlady, které organizuje americká nezisková společnost Wycliffe Bible Translators, mají být hotovy do roku 2025.

Tábor Bidi Bidi je druhým největším na světě, postaven byl teprve loni v srpnu. Rozložen je na ploše 250 čtverečních kilometrů, většinou v ugandském pohraničním okresu Yumbe. Právě jeho obyvatelům je tisící překlad bible určen. Uganda jen ve druhé polovině roku 2016 přijala více než 400.000 běženců z Jižního Súdánu.