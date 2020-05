Biatlonovou reprezentaci doplnil Žemlička, ženy jsou ve čtyřech

Praha - Milan Žemlička je novým členem reprezentačního A-týmu biatlonistů, zaplnil tak místo po Michalu Šlesingrovi. Sestavu žen po odchodu Veroniky Vítkové nikdo nedoplnil a první tým má čtyřčlenné složení. Dohromady čítá česká reprezentace včetně výběrů pro IBU Cup a juniorů třicet jmen.

Mužskou reprezentaci, ke které se v roli trenéra vrátil Ondřej Rybář, tvoří Ondřej Moravec, Michal Krčmář, Tomáš Krupčík, Jakub Štvrtecký, Adam Václavík a nováček Žemlička, juniorský mistr Evropy ze stíhacího závodu v roce 2017.

"Tým bude dost provázaný s tím juniorským. Není to tak, že by týmy trénovaly úplně stejně, ale ti nejstarší junioři by měli doplňovat muže. Pokračujeme v tom, co se loni začalo," řekl Rybář na webu svazu. Poukázal především na Vítězslava Horniga a Mikuláše Karlíka, kteří již dostávali příležitosti v IBU Cupu a Hornig si vyzkoušel i Světový pohár.

Ženy trénují v kvartetu Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Eva Kristejn Puskarčíková. I norský lodivod české reprezentace Egil Gjelland, který zatím konzultuje kvůli koronaviru plány na dálku, počítá se zapojením juniorek a biatlonistek z IBU Cupu.

"Určitě si některé z mladých přizveme na soustředění, abychom viděli, jak na tom jsou, a propojili je s áčkem. V přípravě nás nic nelimituje, můžeme vyzkoušet i větší počet holek," uvedl norský kouč.

Další tři biatlonistky Natálie Jurčová, Anna Tkadlecová a Tereza Vinklárková se budou nadále připravovat s juniorkami pod vedením Aleše Lejska.

Kariéru vedle Šlesingra a Vítkové ukončili i Ludmila Horká a Ondřej Hošek. Oba závodili především v IBU Cupu.