Biatlonisty čeká MS, Češi zatím medaili z této sezony SP nemají

Pokljuka (Slovinsko)/Praha - Biatlonistům ve středu začne vrchol sezony, mistrovství světa v Pokljuce. Česká reprezentace se pokusí ve slovinském středisku ukončit čekání na medaili. V aktuálním ročníku Světového poháru se totiž žádný český reprezentant na stupně vítězů neprobojoval. Nejblíže k tomu měla Markéta Davidová, která pravidelně končí v první desítce. Z loňského MS v Anterselvě Češi obhajují bronzovou medaili ze smíšené štafety a překvapivé třetí místo Lucie Charvátové ve sprintu.

Čtyřiadvacetiletá Davidová měla medaili několikrát nadosah. Dařilo se jí zejména v závodech s hromadným startem, kde skončila čtvrtá před Vánoci v Hochfilzenu a pátá při poslední zastávce SP v Anterselvě. Na mistrovství světa je jejím individuálním maximem předloňské sedmé místo ve sprintu.

Pokljuku stejně jako další čeští reprezentanti dobře zná, protože sem národní tým často vyráží na soustředění. "Tratě i všechno okolo mi přijde jako takový střed, jsou lehčí i těžší štace. Nejhezčí vzpomínky mám určitě na svou první medaili, kterou jsem tu získala. Bylo to strašně nečekané. Střílela jsem ve čtyřpoložkovém závodě jen za jedna, což pro mě bylo v té době něco neuvěřitelného," uvedla na svazovém webu biatlonistka, která v prosinci 2018 skončila v Pokljuce třetí ve vytrvalostním závodě.

První velké medaile se dočkala loni, kdy byla na MS členkou bronzové smíšené štafety společně s Evou Puskarčíkovou, Ondřejem Moravcem a Michalem Krčmářem. Poslední jmenovaný tehdy finišoval a tentokrát by měl být lídrem mužské části českého týmu. Po Vánocích prodělal covid-19 a vrátil se až na konci ledna na mistrovství Evropy, kde získal stříbro ve stíhacím závodě. Sezonním maximem stříbrného olympijského medailisty ve Světovém poháru je desáté místo ze sprintu v Kontiolahti.

Charvátová věří v návrat přesnější mušky, která jí loni vynesla šokující bronz. Letos si s malorážkou příliš nerozumí. Jejím nejlepším výsledkem v SP je 24. místo ze sprintu v Hochfilzenu. "Z Pokljuky pochází pažba mé bouchačky. Doufám, že když přijede do své domoviny, tak se otřepe z nezdarů a řekne si: 'Jó, tady jsem doma, tady mi to bude střílet pěkně'. To bych si přála," poznamenala česká biatlonistka, která se před MS nevracela domů a zůstala v Anterselvě, kde je stejně jako v Pokljuce vyšší nadmořská výška.

Největšími favority šampionátu budou Norové, kteří dominují zejména mezi muži. Zástupcům této severské velmoci patří první čtyři místa v průběžném pořadí Světového poháru v čele s Johannesem Thingnesem Böem.

Také v ženské kategorii jsou Norky v čele SP díky Marte Olsbuové Röiselandové a Tirill Eckhoffové. Konkurence je ale mnohem vyrovnanější než u mužů. Některý ze závodů Světového poháru vyhrálo v této sezoně už sedm biatlonistek. Na úplné špici se objevují i nová jména jako například Lisa Theresa Hauserová z Rakouska, která výrazně zrychlila v běhu a dočkala se prvních pěti medailových umístění v kariéře včetně triumfu ve vytrvalostním závodě v Anterselvě.

Jedenáctidenní šampionát, jehož výsledky se tradičně započítávají do hodnocení Světového poháru, začne ve středu smíšenou štafetou.