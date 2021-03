Biatlonistu Krčmáře dojal konec kariéry mentora Moravce

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Nemohl pořádně spát ani se soustředit na závod. Biatlonistu Michala Krčmáře dojal k slzám dnešní konec kariéry Ondřeje Moravce, a proto se mu nedařilo ve smíšené štafetě.

Zatímco v individuálních závodech v Novém Městě na Moravě střílel Krčmář perfektně a dělal minimum chyb, tentokrát na střelnici pětkrát dobíjel. "Nebylo to podmínkami, nepodal jsem profesionální výkon," řekl Krčmář po závodu.

V současnosti nejlepší český biatlonista mnohokrát zdůraznil, jak mu Moravec pomohl, kolik se od něj naučil. Poslední dny s ním proto cloumají emoce. "Spal jsem asi pět hodin. Pořád jsem se budil. Prostě je to těžké. Prožívám to a nebyl jsem připravený závodit," utíral slzy. "Občas mě něco dojme a přijde to. Možná za dva dny se tomu budeme smát, ale teď je to takhle a já nedokážu potlačit emoce."

Před cílovou rovinkou dostal od trenéra Aleše Ligauna vlajku, kterou rozvinul nad hlavou, aby odhalil nápis: 'Ondro, děkujeme! Letohrad'. "Byli jsme domluvení, že uděláme takovéhle gesto pro Ondru, protože se mu snažíme maximálně vynahradit, že jsou prázdné tribuny, protože tohle je fakt na prd," řekl Krčmář.

Zatímco po stříbru ve sprintu na olympiádě v Pchjongčchangu 2018 utíral oči zvlhlé štěstím, teď druhým rokem smutní nad koncem kamarádů. Loni skončil Michal Šlesingr a nyní Moravec. "Měl jsem to loni s Bouškem a mám to teď s Ondrou. Ti kluci pro mě znamenali hodně, rozuměl jsem si s nimi i lidsky. S těmahle klukama jsem si fakt seděl a už jsou všichni tři pryč," připomněl Krčmář i Jaroslava Soukupa.