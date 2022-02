Biatlonistky trápil v olympijské stíhačce vlhký mráz

Čang-ťia-kchou (Čína) - Olympijský stíhací závod zkomplikovalo biatlonistkám sněžení. Samotné vločky tolik nevadily jako fakt, že při vyšší vlhkosti vzduchu se stal mráz daleko štiplavějším a nejen české reprezentantky potrápil až k slzám.

"Opravdu to byl letos jeden z nejtěžších závodů. Ta trať tu není jednoduchá, když se k tomu přidá nadmořská výška a takové počasí, tak je to za trest," pronesla Markéta Davidová, která se posunula oproti sprintu o třináct míst a dojela jako nejlepší z Češek osmadvacátá.

Na začátku olympiády klesaly teploty k minus dvaceti stupňům. Tentokrát bylo "jen" dvanáct pod nulou, ale především ruce biatlonistek trpěly při manipulaci s malorážkou. "Je větší vlhkost a hodně to zalejzá. Jakmile se dotknete zbraně, tak je to konec," uvedla Jessica Jislová. "Vůbec jsem necítila prsty. Divím se, že jsem něco trefila. Jakoby měly prsty upadnout," doplnila Davidová. I proto po každé ze zastávek na střelnici jela trestné kolo, ale polepšila si díky výbornému běhu.

Jislová nejvíce trpěla při nástřelu před startem. "To bylo nepříjemný. Tam se víc postává a dotýká se mnohem víc kovových částí. Opravdu, to bylo hrozně nepříjemný," řekla Jislová, která střílela z Češek nejlépe a musela jen na dvě trestná kola. V závodě skončila na 35. místě.

V cíli bylo patrné, jak zima v horách v Čang-ťia-kchou trápila většinu závodnic. Výjimkou nebyly ani slzy. "Rozmrzaly nám všem prsty, je to fakt strašné," vysvětlila Davidová.

Na olympijské sportoviště od sobotní noci sněží a organizátoři mají plné ruce práce. Sníh odklízejí košťaty. "U nás ve vesnici to vypadá jako obrovská kalamita. Vytáhli úplně nejtěžší stroje, co tady mají. Pro nás je tohle celkem normální, ale tady se to opravdu nestává," řekla Jislová.