Biatlonistka Davidová uhájila ve stíhacím závodě SP v Pokljuce páté místo

Pokljuka (Slovinsko) - Biatlonistka Markéta Davidová skončila pátá ve stíhacím závodě Světového poháru v Pokljuce a zopakovala ve slovinském středisku předchozí umístění ze sprintu. Šestadvacetiletá závodnice z Janova nad Nisou chybovala na střelnici jen při úvodní položce vleže a stanula podruhé za sebou na rozšířeném pódiu. Vybojovala šesté umístění v elitní desítce v sezoně.

"Byl to těžký závod. Jsem ráda, že jsem měla dobrou výchozí pozici ze sprintu a střílela jen za jedna," řekla Davidová pro Českou televizi. "Do šestky je to prostě super. Samozřejmě bych si přála, aby mé nohy byly dnes živější, ale i tak jsem spokojená,“ doplnila.

Triumf ze čtvrtečního sprintu obhájila bezchybná Švédka Elvira Öbergová, která porazila o 17,8 sekundy jednou chybující Italku Dorotheu Wierererovou. Třetí byla vedoucí žena seriálu Julia Simonová z Francie. Na vítěznou Öbergovou ztratila Davidová 34,7 sekundy a v průběžném pořadí seriálu si polepšila na sedmé místo

Kariérní maximum zajela dvaadvacetiletá Tereza Voborníková, jež poskočila oproti startu o devět míst a dojela po jednom trestném kole na 21. příčce. O dvě místa se posunula dvaatřicátá Jessica Jislová. Lucie Charvátová, která dorazila do Pokljuky kvůli nachlazení na poslední chvíli a byla dvaačtyřicátá ve sprintu, do stíhacího závodu neodstartovala.

Davidová vyjela na trať se ztrátou 28 sekund na čelo. Úvod jí příliš nevyšel a kvůli chybě při první střelbě vleže se propadla na deváté místo. Na dalších třech položkách však česká závodnice trefila všechny terče a do posledního kola vyjížděla čtvrtá o šest sekund za Simonovou.

V závěrečné části už Češka tempo soupeřky neakceptovala a ještě ji předstihla Slovenka Paulina Bátovská-Fialková. Davidová nakonec uhájila díky 12. nejrychlejšímu běhu páté místo o necelé dvě sekundy před Švédkou Linn Perssonovou.

Stíhací závod mužů, do nějž odstartuje z pátého místa Michal Krčmář, začne v Poklujce ve 14:45.

Výsledky SP v biatlonu v Pokljuce (Slovinsko) - stíhací závody:

Ženy (10 km): 1. E. Öbergová (Švéd.) 29:41,6 (0 trest. okruhů), 2. Wiererová (It.) -17,6 (1), 3. Simonová (Fr.) -22,4 (2), 4. Bátovská-Fialková (SR.) -31,0 (2), 5. Davidová (ČR.) -34,7 (1), 6. Perssonová (Švéd.) -36,2 (1), ...21. Voborníková -2:30,6 (1), 32. Jislová (všechny ČR) -3:15,2 (1).

Průběžné pořadí SP (po 10 z 21 závodů): 1. Simonová 606, 2. E. Öbergová 575, 3. Hermannová-Wicková (Něm.) 432, 4. Tandrevoldová (Nor.) 413, 5. Wiererová 411, 6. Perssonová 404, 7. Davidová 383, ...35. Jislová 84, 44. Voborníková 50, 71. Václavíková (ČR) 2.

14:45 stíhací závod muži (12,5 km).