Biatlonistka Davidová byla ve stíhačce SP šestnáctá, štafeta mužů jedenáctá

Östersund (Švédsko) - Biatlonistka Markéta Davidová skončila v úvodním stíhacím závodu sezony Světového poháru ve švédském Östersundu šestnáctá poté, co udělala tři chyby na střelnici. Pro vítězství si z dvanáctého místa po sprintu doběhla Norka Marte Röiselandová. Muži museli ve štafetě na dvě trestná kola a skončili jedenáctí, vyhráli Norové.

Davidová si oproti sprintu polepšila o dvě místa. Dařilo se Jessice Jislové, která minula jen jeden terč a poskočila z 34. na 22. místo. Eva Puskarčíková minula dvakrát a posunula se o 17 míst na 41. pozici. Tereza Vinklárková absolvovala osm trestných kol a obsadila 58. příčku.

Jen při první zastávce na střelnici mířila Davidová přesně a jela desátá. Poté ale pokaždé udělala jednu chybu. "Za tři je moc, na druhou stranu to byly jenom jedničky, nebyla to žádná prasárna. Chtěla jsem zastřílet nulu. O to víc mě mrzí, že ty rány byly zbytečný, protože na nulu to bylo. Ale nezvládla jsem to," řekla České televizi. "Mrzí mě dvě rány vstoje, jedna byla těsná dole, jedna dál, ale o ní vím. O té vleže nevím, ale přišla mi, že by mohla spadnout, ale nespadla," uvedla Davidová. Za vítěznou Röiselandovou zaostala v cíli o 1:39 minuty.

Sedmadvacetiletá Jislová si 22. místem vylepšila svém maximum ve stíhacím závodu mezi elitou v kariéře. "Spokojenost je hodně velká. Tři kola se mi jela hodně dobře, v posledním mi došly síly. Ale to nevadí, tohle se bude zlepšovat každým závodem," hodnotila Jislová.

Röiselandová o své jubilejní desáté individuální výhře v SP rozhodla na poslední zastávce na střelnici. Vyhrála před Francouzkami Anais Bescondovou a Anais Chevalierovou-Bouchetovou. Čtvrtá byla navzdory bezchybné střelbě vítězka sprintu Rakušanka Lisa Theresa Hauserová, která se trápila běžecky na trati, ale udržela žlutý trikot vedoucí závodnice Světového poháru.

Štafetu rozjel dobře Michal Krčmář, chvilku i vedl, vleže jednou dobíjel a předával pátý. Naděje na solidní umístění ale zhatila špatná střelba vestoje - Jakub Štvrtecký i Adam Václavík po ní museli na trestné kolo. Mikuláš Karlík přebíral šestnáctý a pozici českého kvarteta vylepšil o pět míst.

Nejlépe střílející Norové vyhráli před Francií a Ruskem, které muselo na jedno trestné kolo. Závod dokončilo 22 štafet a jen sedm nemuselo na žádné trestné kolo.

Závody SP v biatlonu v Östersundu:

Muži - štafeta 4x7,5 km: 1. Norsko (Bakken, T. Bö, J. T. Bö, Christiansen) 1:14:09,3 (0 tr. okruhů + 4 dobíjení) , 2. Francie (Claude, Jacquelin, Desthieux, Fillon Maillet) -11,2 (0+8), 3. Rusko (Chalili, Serochvocov, Loginov, Latypov) -45,9 (1+9), 4. Německo -1:07,8 (0+6), 5. Ukrajina -1:28,5 (1+6), 6. Bělorusko -2:07,5 (0+11), ...11. ČR (Krčmář, Štvrtecký, Václavík, Karlík) -4:01,9 (2+13).

Ženy - stíhací závod 10 km: 1. Röiselandová (Nor.) 32:20,6 (1 tr. okruh), 2. Bescondová -4,8 (0), 3. Chevalierová-Bouchetová (obě Fr.) -7,0 (1), 4. Hauserová (Rak.) -7,9 (0), 5. Preussová (Něm.) -18,8 (2), 6. H. Öbergová -22,2 (3), 7. E. Öbergová (obě Švéd.) -23,9 (4), 8. Herrmannová (Něm.) -52,9 (2), 9. Häckiová (Švýc.) -57,6 (1), 10. Alimbekavová (Běl.) -58,7 (3), ...16. Davidová -1:41,5 (3), 22. Jislová -2:09,8 (1), 41. Puskarčíková -3:51,9 (2), 58. Vinklárková (všechny ČR) -7:48,6 (8). Pořadí SP (po 4 z 22 závodů): 1. Hauserová 177, 2. Röiselandová 168, 3. Alimbekavová 160, 4. E. Öbergová 147, 5. Chevalierová-Bouchetová 140, 6. Davidová 134, ...28. Jislová 49, 37. Puskarčíková 30, 54. Vinklárková 12, 57. Charvátová (ČR) 8.