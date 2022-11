Biatlonisté vstupují do sezony s řadou změn, věří v úspěšnou obměnu

Biatlonista Krčmář chce mezi závody sledovat fotbalové MS, fandí Jihoameričanům

Biatlonista Michal Krčmář se chystá na start Světového poháru, který začne příští týden v Kontiolahti, ale také sleduje fotbalové mistrovství světa. Na zápasy se plánuje dívat i mezi závody. Jako fotbalový fanoušek je považuje za příjemné odreagování. Fandí Argentině a Brazílii.

"Mně se líbí jejich temperament a to, jak to ti fanoušci prožívají. Myslím, že by to i pro fotbal byla odměna, kdyby viděli, jak se jejich fanoušci radují," řekl dnes novinářům. Je rád, že se biatlonový program nekříží s programem fotbalového MS v Kataru. "Určitě to bude můj relax mezi závody. Když přijdu ze závodů, tak ne vždycky chce člověk na biatlon myslet, pitvat se v tom. Je to úplně ideální varianta," pochvaloval si.

Závěrečnou přípravu českým biatlonistům zkomplikovaly problémy s nedostatkem sněhu. Kvůli tomu místo Sjusjönu zamířili do jiného norského města Trysil. "Nebyla to špatná volba. Sice byly podmínky s deštěm nepříjemné, sníh mizel před očima, ale po celou dobu jsme tam měli k dispozici čtyři, čtyři a půl kilometru. Ani jeden trénink jsme nemuseli upravovat.kvůli podmínkám. Na to, jak to vypadalo, tak to dopadlo velice dobře," uvedl jednatřicetiletý biatlonista.

Před sezonou se obměnil realizační tým. Trenérem mužské reprezentace je místo Ondřeje Rybáře znovu Michael Málek, který na této pozici působil do zimních olympijských her 2018. "Oni mají velice podobný rukopis. Navíc s Michaelem jsme obnovili spolupráci, která byla velice úspěšná, zakončená Pchjongčchangem. Tam jsem se víceméně jenom vracel k tomu, co je osvědčené a co fungovalo," uvedl Krčmář, který na ZOH v Koreji získal stříbro ve sprintu.

Výraznější novinkou je příchod někdejšího úspěšného amerického olympionika Matta Emmonse jako specialisty na střelbu. "Je to hezké a funkční oživení toho nového realizačního týmu. Za mě je Matt obrovská střelecká persona, přinesl spoustu nových věcí a je jenom na nás, jak je dokážeme vstřebat a využít je v závodech," ocenil Krčmář.

Ve srovnání se svou manželkou Kateřinou, která s českými biatlonisty spolupracovala dříve, má Emmons mnohem více zkušeností s biatlonem. "Přichází po šesti, sedmi letech u amerického týmu a dobře ví, co je biatlon. Vnímá střelbu, dokáže se vcítit do každé disciplíny, do každé věci v té střelbě. Oba mají perfektně zvládnutou mentální přípravu na závod, umějí pracovat s hlavou během závodu. V tom se od nich můžeme učit," ocenil Krčmář.

Od dubna je otcem syna Viktora. Kvůli soustředění ve Skandinávii ho devatenáct dní neviděl. "Teď ty odjezdy nejsou ještě úplně tak těžké, protože malý potřebuje hlavně mamku. Je to spíš o mně, že mi chybějí. Ale asi se to bude stupňovat. Až teď jsem pochopil, co všechno zažívali mí kolegové, když se dostali do stejné situace jako já," svěřil se.

Třeba na soustředění v Anterselvě měl týden rodinu sebou. "Malý hezky spí, není to žádný velký raubíř, je klidný. Vůbec mě to neomezovalo v tréninku," prozradil. Něco podobného plánuje, kdyby se mu v zimě stýskalo. "Když mi budou chybět, tak třeba na tři čtyři dny se je budu snažit do nějakých bližších destinací dostat," dodal.

Kariéru plánuje minimálně do MS v Novém Městě na Moravě v roce 2024. "To je takový můj styčný bod. Po Pekingu jsem si řekl, že ty následující dva roky chci udělat dobře. Pak se budu bavit sám se sebou a s rodinou, jak to všechno bude vypadat dál," dodal.