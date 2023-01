Biatlonisté skončili ve štafetě v Ruhpoldingu po dvou trestných kolech patnáctí

Ruhpolding (Německo) - Čeští biatlonisté v sestavě Michal Krčmář, Jakub Štvrtecký, Vítězslav Hornig, Adam Václavík skončili patnáctí ve štafetě na Světovém poháru v Ruhpoldingu a zaznamenali nejhorší výsledek v sezoně. Tým trenéra Michaela Málka neudržel druhé místo z prvního úseku, musel desetkrát dobíjet a po dvou trestných kolech finišmana Václavíka skončil téměř čtyři minuty za nejlepšími. Nepodařilo se mu navázat na páté místo z Kontiolahti a osmou příčku z Hochfilzenu.

Také třetí štafetu v sezoně vyhráli Norové, které nesrazilo ani trestné kolo Sturly Holma Laegreida v úvodní části. Obhájci malého křišťálového glóbu zvítězili o dvacet sekund před domácími Němci. Třetí byli se ztrátou 55,6 sekundy Francouzi.

Štafetu rozjel netradičně Krčmář. Nejzkušenější český závodník v poli dobíjel jen jednou při střelbě vestoje a předal druhý se ztrátou 9,9 sekundy na Francouze.

"Mám z toho úseku velmi dobrý pocit," řekl Krčmář České televizi. "Cítil jsem se od rána dobře. Musel jsem se v prvním kole krotit, abych netahal tempo. Dlouho jsem nerozjížděl, takže jsem byl nervózní. Byl jsem ale rád, že jsem předal v kontaktu," doplnil Krčmář.

Štvrteckému úsek nevyšel. Kvůli třem opravám na první ležce se propadl ze třetího místa na dvanácté a bezchybný nebyl ani na stojce, kde dobíjel dvakrát. Češi vbíhali do druhé poloviny závodu třináctí se ztrátou minuty a 18 sekund.

"Při té ležce mě asi nejvíc trápil vítr. Oproti nástřelu se to uklidnilo. Když jsem si vyhodnotil, že vítr ustanul, přehazoval jsem si doleva," uvedl Štvrtecký.

Štafetě nepolepšil ani po nemoci se vracející Hornig, který sice dobíjel jen jednou, kvůli pomalejšímu běhu ale klesl o další příčku. "Mám z toho smíšené pocity. Běh je pořád špatný. Vletěl jsem do toho, co to dalo, ale na konci mi trochu došlo. Na běhu musím zapracovat," podotkl Hornig.

Finišman Václavík sice díky čisté střelbě vleže poskočil na desáté místo, po závěrečné položce vestoje ale musel na dvě trestná kola a dojel patnáctý za Bulharskem.

Program v Ruhpoldingu bude pokračovat v sobotu štafetou žen. V neděli se v německém středisku uskuteční závody s hromadným startem.

SP v biatlonu v Ruhpoldingu (Německo):

Muži - štafeta (4x7,5 km): 1. Norsko (Laegreid, T. Bö, Christiansen, J.T. Bö) 1:10:51,4 (1 tr. okruh + 7 dobíjení), 2. Německo (Zobel, Kühn, Doll, Rees) -20,1 (0+4), 3. Francie (Perrot, Fillon Maillet, Guigonnat, Fabien Claude) -55,6 (1+7), 4. Švédsko -1:49,3 (1+15), 5. Itálie -1:56,8 (0+10), 6. Ukrajina (0+7) -2:06,8, ...15. Česko (Krčmář, Štvrtecký, Hornig, Václavík) -3:53,3 (2+10).