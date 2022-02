Biatlonisté selhali při střelbě, Krčmář byl 34., vyhrál Fillon Maillet

Čang-ťia-kchou (Čína) - Čeští biatlonisté doplatili ve stíhacím závodě na olympijských hrách v Pekingu na horší střelbu a obsadili příčky mimo první třicítku. Nejlepší z nich Michal Krčmář nevylepšil šestnácté místo ze sprintu a po sedmi chybách na střelnici se propadl na 34. příčku. Mikuláš Karlík doběhl po osmi trestných kolech 42., Adam Václavík byl o dvě místa za ním a Jakub Štvrtecký skončil osmačtyřicátý. Vyhrál bezchybný Quentin Fillon Maillet z Francie.

Vedoucí muž Světového poháru Fillon Maillet vylepšil druhé místo ze sprintu. Na olympiádě v Číně získal po vytrvalostním závodě druhé zlato a čtvrtou medaili celkově. Druhý skončil Tarjei Bö z Norska před Eduardem Latypovem z Ruska. Vítěz sprintu Johannes Thingnes Bö doplatil na třetí střeleckou položku, kde při suverénním vedení udělal v náročných podmínkách tři chyby. Po celkem sedmi trestných kolech doběhl pátý.

Jednatřicetiletý Krčmář startoval do závodu se ztrátou minuty a 22 sekund na čelo a první půlka se mu vydařila. Po jedné chybě z úvodních dvou položek se posunul dokonce na průběžnou devátou příčku. Při první "stojce" ale v náročných větrných podmínkách čtyřikrát minul a vypadl z první třicítky. "Tam byl totální poryv. To mě fakt mrzí, to mi zhatilo závod. Byl jsem odhodlaný, po ležkách to bylo super a splnil jsem, co jsem chtěl, ale stojky jsem nezvládl," litoval Krčmář.

V závěru musel rodák z Vrchlabí ještě na dvě trestná kola a zaznamenal druhou nejslabší stíhačku v sezoně. Na vítězného Fillona Mailleta ztratil téměř pět minut. Nakonec se jako jediný z českých mužů dostal do pátečního závodu s hromadným startem.

Lépe si na střelnici nevedli ani jeho krajané. Dvaadvacetiletý Karlík, který přišel ve vytrvalostním závodě a sprintu o dobré umístění při závěrečných položkách, udělal v závodě ještě o chybu víc. Vůbec se mu nepovedly druhá položka vleže a první vestoje, kde vždy třikrát minul. Celá česká čtveřice musela v závodě na 28 trestných kol.

Na větrnou třetí položku doplatil i trojnásobný vítěz Světového poháru Johannes Thingnes Bö. Před první "stojkou" měl v čele závodu náskok 24 sekund, na střelnici ho ale zastihly silné poryvy a po třech chybách se propadl. "Je škoda, že se to stane na vrcholné akci. Tady bychom si to měli rozdávat narovinu a ne čekat, kdo bude mít víc štěstí, kdo míň štěstí," konstatoval Krčmář.

Fillon Maillet, kterého bezchybnou střelbou napodobil už jen čtvrtý v cíli Lukas Hofer z Itálie, si připsal druhý olympijský triumf v kariéře. Devětadvacetiletý francouzský biatlonista navázal na krajana Martina Fourcadea, který stíhací závod ovládl na předchozích olympiádách v Pchjongčchangu a Soči. Skokanem dne se stal Felix Leitner z Rakouska, který se ze 46. místa na startu posunul na desátou příčku.

Další závod čeká biatlonisty v úterý, kdy je na programu štafeta.

Muži - stíhací závod (12,5 km): 1. Fillon Maillet (Fr.) 39:07,5 min. (0 tr. okruhů), 2. T. Bö (Nor.) -28,6 (1), 3. Latypov (Rus.) -35,3 (1), 4. Hofer (It.) -51,1 (0), 5. J.T. Bö (Nor.) -2:13,7 (7), 6. Rees (Něm.) -2:30,2 (1), 7. Desthieux (Fr.) -2:47,2 (3), 8. Samuelsson (Švéd.) -3:02,7 (5), 9. Jacquelin (Fr.) -3:06,2 (6), 10. Leitner (Rak.) -3:08,8 (1), ...34. Krčmář -4:59,4 (7), 42. Karlík -6:31,3 (8), 44. Václavík -6:33,7 (6), 48. Štvrtecký (všichni ČR) -7:24,6 (7).