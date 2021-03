Biatlonisté byli ve štafetě v Novém Městě desátí

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Čeští biatlonisté skončili na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě ve štafetě desátí. Vyhráli Němci před Rusy. Favorizovaní norští reprezentanti, kteří před dvěma týdny získali titul na mistrovství světa, museli na tři trestné okruhy a obsadili třetí místo.

Českou štafetu výborně rozběhl Michal Krčmář, který předával jako třetí s odstupem 6,4 vteřiny za Němci. "Trochu mě mrzí, že jsem to Ondrovi nepředal, aby mohl jet víc v kontaktu, ale jsem spokojený. Od začátku jsem závodil a myslím, že jsem vydržel se silami až do cíle. Na střelnici se mi to taky docela povedlo," řekl Krčmář.

Na druhém místě běžel loučící se Ondřej Moravec, který ve svém posledním týmovém závodě musel po první střelbě na jedno trestné kolo, a propadl se na dvanáctou příčku. "No, zase to byly rány vpravo, to je nemoc už od Oberhofu. To jsou chyby a nevím, co s nimi. Dva měsíce s tím laboruju," krčil šestatřicetiletý veterán rameny.

Druhou střelbu zvládl Moravec mnohem lépe a přiběhl jako desátý. Milan Žemlička začal třetí úsek pádem ještě na stadionu. "Jak to bylo nerovný, tak jsem si stoupl patou mimo vázání a poroučel se k zemi. Ani jsem nemrkl a už jsem ležel," uvedl. "Pro mě to je pořád o sbírání zkušeností. Na trati i střelnici to bylo obrovsky těžký. Učím se."

První desítku už domácí biatlonisté udrželi, Adam Václavík proběhl cílem šest sekund před švédským finišmanem.

Kvarteto Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer a Philipp Nawrath vybojovalo první štafetový úspěch pro Německo po více než čtyřech letech. Druhé Rusy porazilo o 1:21,7 minuty.

Obrovské selhání Émiliena Jacquelina připravilo o stupně vítězů Francouze, kteří se do posledního úseku drželi na druhém místě. Trojnásobný mistr světa však na své první střelbě trefil z osmi ran až tu poslední a musel absolvovat čtyři trestné okruhy. Francouzi byli nakonec pátí.

O víkendu vyvrcholí první ze dvou zastávek SP na Vysočině sobotními sprinty a nedělními stíhacími závody žen i mužů.

Muži - štafeta (4x7,5 km): 1. Německo (Lesser, Doll, Peiffer, Nawrath) 1:12:28,1 (0 tr. okruhů+5 dobíjení), 2. Rusko (Chalili, Jelisejev, Loginov, Latypov) -1:21,7 (0+8), 3. Norsko (Laegreid, Dale, T. Bö, J. T. Bö) -1:33,2 (3+9), 4. Slovinsko -2:13,2 (0+8), 5. Francie -2:14,7 (4+9), 6. Rakousko -2:17,0 (0+5), ...10. ČR (Krčmář, Moravec, Žemlička, Václavík) -4:21,6 (1+11).