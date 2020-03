Biatlonista Moravec plánuje závodit ještě jednu sezonu

Kontiolahti (Finsko) - Ještě jednu sezonu plánuje absolvovat zkušený biatlonista Ondřej Moravec. Na olympijské hry do Pekingu za dva roky ale pětatřicetiletý majitel tří olympijských medailí ze Soči 2014 a šesti cenných kovů z mistrovství světa už nepojede.

Moravec během nedávného MS v Anterselvě nechával další sezonu otevřenou. Nakonec se rozhodl, že dlouholetého reprezentačního kolegu Michala Šlesingra, jenž se rozloučil s kariérou v Novém Městě na Moravě, do biatlonového důchodu následovat nebude. Řekl to v sobotu po posledním závodu sezony ve finském Kontiolahti.

"No, tak já to ještě zkusím a uvidím, jak to půjde," řekl České televizi po stíhačce, v níž obsadil 29. místo. Biatlon mu pořád přináší radost, byť poslední dvě předsezonní přípravy mu narušily problémy s játry.

Možnost startu na svých pátých olympijských hrách nicméně zamítl. "V Pekingu stoprocentně nebudu. To můžu podepsat. To jsou dva roky neskutečné dřiny. Laik si neumí představit, co to je," řekl během šampionátu před měsícem v Anterselvě.