Biatlonista Krčmář skončil osmý ve vytrvalostním závodě v Rupholdingu

Ruhpolding (Německo) - Biatlonista Michal Krčmář skončil osmý ve vytrvalostním závodě Světového poháru v Ruhpoldingu. Jednatřicetiletý rodák z Vrchlabí útočil v německém středisku na stupně vítězů, nakonec ale o ně přišel kvůli jediné chybě na poslední střelecké položce. Přesto skončil potřetí v sezoně v první desítce.

Navzdory dvěma trestným minutám zvítězil lídr průběžného pořadí Nor Johannes Thingnes Bö a vybojoval jubilejní 60. triumf v seriálu. Druhý byl s jednou chybou na střelnici Vetle Sjaestad Christiansen a za norským duem skončil třetí bezchybný Slovinec Jakov Fak. Na něj ztratil Krčmář 58 sekund. Závod ovlivnily výpadky proudu v areálu, po nichž nefungovala několik minut grafika časomíry či televizní přenos.

"Snažil jsem se dělat to, co na tréninku a střílet si tak nějak v klidu. Za jedna není špatné, ale trochu mě to hlodá. Šel jsem dnes na čtyři nuly a bohužel jsem je nedal. Trochu to mrzí, ale jinak je to dobré," řekl Krčmář České televizi.

Další čeští závodníci v Ruhpoldingu nebodovali. Jakub Štvrtecký skončil po čtyřech trestných minutách pětačtyřicátý, Adam Václavík obsadil s šesti chybami 63. místo. Vítězslav Hornig při letošním debutu v SP třikrát minul terč a umístil se ještě o dalších deset pozic níž.

Nejzkušenější český biatlonista v poli Krčmář se pohyboval díky přesné střelbě od začátku mezi nejlepšími. Po patnácti sestřelených terčích přijel na poslední položku s možností zaútočit na stupně vítězů. Orientaci závodníků v té době mohl ovlivnit výpadek proudu, po němž nefungovala grafika s průběžným pořadím či osvětlení střelnice. Stříbrný olympijský medailista ze sprintu během tohoto kolapsu minul první ránu a propadl se.

"Trochu mě to překvapilo. Když jsem přejížděl, bylo všude zhasnuto a na terčích bylo tmavo. Snažil jsem se to však nevnímat. Byla trochu horší viditelnost, ale nemyslím si, že by to mělo efekt na výsledek střelby. Spíše to byla kuriozita, kterou jsem ještě v kariéře nezažil," uvedl Krčmář.

Devětadvacetiletý Bö zvítězil díky nejrychlejšímu běžeckému času. Christiansena porazil o 9,9 sekundy. Rodák ze Strynu ovládl osmý z jedenácti závodů sezony a zvýšil vedení ve Světovém poháru před Laegreidem. Bö útočí na čtvrtý velký křišťálový glóbus v kariéře.

Program v Ruhpoldingu bude pokračovat ve čtvrtek vytrvalostním závodem žen.

SP v biatlonu v Ruhpoldingu (Německo):

Muži - vytrvalostní závod (20 km): 1. J. T. Bö 48:48,4 (2 trest. minuty), 2. Christiansen (oba Nor.) -9,9 (1), 3. Fak (Slovin.) -29,3 (0), 4. Laegreid (Nor.) -42,8 (1), 5. Giacomel (It.) -47,6 (1), 6. Doll (Něm.) -56,3 (1) ...8. Krčmář -1:27,7 (1), 45. Štvrtecký -5:02,6 (4), 63. Václavík -6:58,6 (6), 73. Hornig (všichni ČR) -7:36,6 (3).

Průběžné pořadí (po 11 z 21 závodů): 1. J. T. Bö 869, 2. Laegreid 725, 3. Christiansen 428, 4. Fillon Maillet (Fr.) 409, 5. Doll 369, 6. Dale (Nor.) 366, ...15. Krčmář 299, 37. Štvrtecký 59, 47. Mikyska 41, 73. Mareček 8.