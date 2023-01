Biatlonista Krčmář byl osmnáctý ve sprintu SP v Anterselvě, opět vyhrál Bö

Anterselva (Itálie) - Michal Krčmář jako jediný z českých biatlonistů bodoval v dnešním sprintu v Anterselvě. Se dvěma chybami obsadil osmnáctou příčku. I pátý sprint této sezony Světového poháru vyhrál Nor Johannes Thingnes Bö, který zásluhou jasně nejrychlejšího běhu i s jedním trestným kolem porazil druhého Švéda Martina Ponsiluomu o více než půl minuty.

Po čtvrtečních střeleckých nezdarech českých biatlonistek se ani jejich reprezentační kolegové ve vysoko položené Anterselvě nedostali pod dvě trestná kola. Stříbrný olympijský medailista z roku 2018 Krčmář chyboval jednou vleže a jednou vestoje. Zejména vleže musel střelbu hodně prodýchávat. "Na střelnici jsem trochu hledal sám sebe. Nesedělo mi to, bylo to upracované, ubojované. Ve finále jedna plus jedna není špatný výsledek," řekl České televizi.

Spokojenější byl s během, kde měl jedenáctý čas. "Za Ponsiluomou jsem nějakou půlminutu, což si myslím, že není úplně špatné," ocenil. Do sobotního stíhacího závodu vyrazí se ztrátou minuty a 40 sekund na vedoucího Böa. Od elitní desítky ho dělí čtrnáct sekund. "Ty ztráty nejsou veliké. Je tam odskočených prvních pár míst, ale pak se s tím už dá pracovat," řekl.

Do stíhačky se z českých biatlonistů dostal už jen Adam Václavík, který se čtyřmi chybami obsadil 51. místo. Jakub Štvrtecký, Tomáš Mikyska i Vítězslav Hornig byli daleko za postupující šedesátkou.

Pozici krále této sezony znovu potvrdil mladší ze sourozenců Böových. Na trati byl o více než čtyřicet sekund rychlejší než druhý Ponsiluoma, takže jedna chyba vleže nemohla na jeho dalším triumfu nic změnit. "Ležka byla trochu nervózní. Ta stojka byla celkem dobrá," poznamenal norský suverén. Sám cítí, že má zřejmě životní běžeckou formu. Celkově ovládl devátý ze dvanácti individuálních závodů této sezony a upevnil si vedení ve Světovém poháru.

Stabilní výkonnost prokázal i jeho reprezentační kolega Sturla Holm Laegreid, jenž se i v pátém sprintu této sezony dostal na stupně vítězů. Ke dvěma druhým příčkám dnes přidal potřetí třetí místo.

V sobotu jsou v Anterselvě, kde se koná poslední kolo SP před mistrovstvím světa, na programu stíhací závody mužů i žen.

SP v biatlonu v Anterselvě: Muži - sprint 10 km: 1. J. T. Bö (Nor.) 22:44,1 (1 trest. okruh), 2. Ponsiluoma (Švéd.) -31,4 (1), 3. Laegreid (Nor.) -37,3 (0), 4. Rees (Něm.) -56,7 (1), 5. Christiansen (Nor.) -57,0 (1), 6. Jacquelin (Fr.) -1:07,5 (1), ...18. Krčmář -1:40,3 (2), 51. Václavík -2:41,4 (4), 72. Štvrtecký -3:13,5 (4), 76. Mikyska -3:30,7 (2), 93. Hornig (všichni ČR) -4:26,5 (4). Průběžné pořadí SP (po 13 z 21 závodů): 1. J. T. Bö 1049, 2. Laegreid 845, 3. Christiansen 548, 4. Fillon Maillet (Fr.) 455, 5. Doll (Něm.) 424, 6. T. Bö (Nor.) 418, ...15. Krčmář 338, 39. Štvrtecký 59, 50. Mikyska 41, 73. Mareček (ČR) 8.