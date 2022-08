Bezpečnostní výbor nepřímo podpořil Mlejnka v čele civilní rozvědky

Praha - Sněmovní bezpečnostní výbor nepřímo podpořil Petra Mlejnka v čele civilní rozvědky. Hlasy koaličních poslanců se v usnesení postavil za dřívější vyjádření členů vlády, podle nichž kabinet neshledal k Mlejnkovu odvolání důvody. Poslanci opozičního hnutí ANO neprosadili ve výboru výzvu vládě, aby vnitro neřídil ministr za STAN, nyní je v čele ministerstva předseda tohoto hnutí Vít Rakušan. Neuspěli ani s návrhem, podle kterého by bezpečnostní výbor vyzval nového ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) k rezignaci.

Poslanci se zabývali aférou kolem Mlejnkových kontaktů s podnikatelem Michalem Redlem obviněným v pražské korupční kauze Dozimetr. Jednání se účastnili Mlejnek i Rakušan. Debata trvala zhruba 2,5 hodiny.

"Bezpečnostní výbor podporuje rozhodnutí prezentované ministrem vnitra po jednání vlády 17. srpna 2022, podle něhož nebyly shledány důvody k odvolání ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace," stojí v usnesení, které výbor přijal na návrh člena za STAN Petra Letochy. Pro hlasovalo osm přítomných koaličních členů výboru, šest poslanců opozičního ANO bylo proti.

Výzvu vládě k výměně ministerských resortů neprosadil místopředseda výboru za ANO Jiří Mašek. Výzvu k Mlejnkově rezignaci pak neúspěšně prosazoval jeho kolega z hnutí Milan Brázdil.

Výbor na závěr zamítl i další návrh poslanců ANO, konkrétně Maška, kterým by doporučil ministru vnitra, aby Mlejnka prozatím postavil mimo službu. Výbor ale na druhou stranu na návrh Letochy v souladu se zákonem uvedl, že nezbytnou podmínkou výkonu funkce ředitele ÚZSI je osobnostní a bezpečnostní způsobilost a získání osvědčení pro stupeň přísně tajné. Mlejnek v minulosti získal prověrku na stupeň tajné.

Mašek na tiskové konferenci po schůzi výboru poznamenal, že ho jednání příliš nepřesvědčilo, například co se týče Mlejnkových odpovědí na podnikání jeho manželky. Ani v případě, že šéf ÚZSI získá bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné, podle Maška některé problémy nepadnou. Medializace kauzy je podle něj tak ohromná, že i stín podezření by měl vést k tomu, že bude na pozici ředitele civilní rozvědky vybrán jiný kandidát.

Předseda výboru Pavel Žáček (ODS) označil jednání výboru za korektní. "Všechny připravené otázky byly položeny a domnívám se, že z podstatné části odpovězeny," řekl novinářům. Bez odpovědi zůstaly jen dotazy, kvůli kterým by bylo nutné veřejnou schůzi výboru uzavřít kvůli projednávání utajovaných informací. Žáček to zdůvodnil navazujícím zasedáním Stálé komise pro kontrolu činnosti ÚZSI ke stejnému tématu, které je uzavřené.

Opozice v souvislosti s aférou žádá Rakušanovo odvolání z pozice ministra vnitra, premiér se za něj postavil. Hnutí ANO proto zřejmě vyvolá hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu, poslanecký klub věc projedná dnes v podvečer.

Policisté v červnu v kauze Dozimetr obvinili kvůli hospodaření v Dopravním podniku hlavního města Prahy více než deset lidí. Patří k nim vedle Redla už bývalý primátorův náměstek za STAN Petr Hlubuček a někdejší člen představenstva podniku Matej Augustín.

Mlejnek zopakoval, že se v minulosti potkával s Redlem pracovně

Mlejnek dnes před poslanci z bezpečnostního výboru zopakoval, že s podnikatelem Michalem Redlem obviněným v pražské kauze Dozimetr se scházel v minulosti pracovně. Bylo to v době, kdy Mlejnek působil v obchodní společnosti a vyhledával pro ni nové příležitosti.

"Pan Redl na mě nikdy nepůsobil dojmem člověka, který je údajně zbaven svéprávnosti," poznamenal Mlejnek. Řekl, že nemůže přesně uvést, kolikrát se s Redlem setkal, nebylo to podle něho častěji než jednou nebo dvakrát ročně. Mlejnek také podotkl, že nedokáže říci, kdy se uskutečnilo poslední setkání.

"Jak jsem mohl vědět v roce 2012, v roce 2015 nebo v roce 2021, že pan Redl bude stíhán v kauze Dozimetr?" tázal se Mlejnek. Zdůraznil, že firma, v níž pracoval, neuzavřela ani jednu smlouvu s Dopravním podnikem hlavního města Prahy ani s pražským magistrátem. Mlejnek také popřel, že by Redlovi předával informace z bezpečnostního prostředí.

"Z obchodních vztahů roste vaše vydíratelnost," komentoval místopředseda výboru za opoziční hnutí ANO Jiří Mašek Mlejnkovo vyjádření, že má z doby působení ve firmě tisícovku kontaktů. Další člen výboru za ANO Petr Sadovský se zajímal o podnikatelské aktivity Mlejnkovy manželky a uvedl, že se nejedná o "jmenování prodavače", ale ředitele tajné služby. Mlejnek řekl, že jeho manželka se podílu ve firmě už dřív zbavila, obchodní rejstřík ale dosud změnu nezapsal. Poslanec ANO Milan Brázdil se tázal na to, jak může Mlejnek postupuvat při projednávání přísně tajných záležitostí.

Mlejnek v úvodním slově ve výboru přiblížil svou dřívější kariéru i bezpečnostní prověrky, které získal až na stupeň tajné. Spekulace kolem nich odmítl. "Nyní mám požádáno o prověrku na stupeň přísně tajné," zdůraznil.

Nový ředitel ÚZSI také uvedl, že v září vládě předloží nový návrh priorit činnosti civilní rozvědky. Připravuje rovněž novou strukturu úřadu s cílem zefektivnit její řízení. Nynější aféra podle Mlejnka neprospívá bezpečnostní komunitě a "nepřispívá klidu na práci".

Vláda minulý týden důvody k Mlejnkovu odvolání neshledala. Funkci by podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) přestal vykonávat, pokud by nezískal bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. Opozice v souvislosti s aférou žádá Rakušanovo odvolání z pozice ministra vnitra, premiér Petr Fiala (ODS) se za něj postavil. Hnutí ANO proto zřejmě vyvolá hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu, poslanecký klub věc projedná dnes v podvečer.

Policisté v červnu v kauze Dozimetr obvinili kvůli hospodaření v pražském dopravním podniku více než deset lidí. Patří k nim vedle Redla už bývalý primátorův náměstek za STAN Petr Hlubuček a někdejší člen představenstva podniku Matej Augustín.

ANO předloží novelu, šéf tajných služeb by musel nastupovat s nejvyšší prověrkou

Poslankyně opozičního hnutí ANO Jana Mračková Vildumetzová a další zákonodárci předloží novelu zákona o zpravodajských službách. Nový šéf služeb by podle ní musel do funkce nastupovat s prověrkou na stupeň přísně tajné. Mračková Vildumetzová to řekla na dnešní tiskové konferenci stínové vlády ANO.

Opoziční poslankyně tak reaguje na to, že ředitel civilní rozvědky Mlejnek disponuje prověrkou na stupeň tajné a o vyšší má zatím zažádáno. Mlejnek měl zároveň kontakty s podnikatelem Redlem obviněným v korupčním případu Dozimetr.

"Dnes se svými kolegy z bezpečnostního výboru vkládám do systému novelu zákona o zpravodajských službách, která přináší tu změnu, že pokud se někdo stane šéfem zpravodajských služeb, musí nastupovat do této funkce s prověrkou přísně tajné," řekla Mračková Vildumetzová. "Zároveň tuto prověrku mu nesmí dělat jeho podřízení, ale Národní bezpečnostní úřad (NBÚ)," dodala.

Předseda bezpečnostního výboru Pavel Žáček (ODS) na tiskové konferenci uvedl, že to považuje za vysoce odbornou věc, k níž by se měli vyjádřit přímo zpravodajské služby a jejich právníci. "Bez jejich vyjádření bych si nedovolil spekulovat. Toto je věc, která se bytostně týká bezpečnosti České republiky," doplnil.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na dnešním zasedání výboru poznamenal, že o návrhu lze vést debatu. Zpravodajské služby ale podle něj obvykle chtějí mít svého šéfa prověřeného i po vlastní linii. Dává to podle něj logiku i kvůli vnitřním bezpečnostním standardům služby. Nebrání se diskusi například o tom, zda má provádět duplicitní prověrku i NBÚ.

Vláda neshledala minulý týden důvody k Mlejnkovu odvolání kvůli kontaktům s Redlem. Musí ale získat bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. Šéf ANO a bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) před týdnem dopisem vyzval předsedu vlády Petra Fialu (ODS) k odvolání Rakušana. Ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) totiž jmenuje a odvolává se souhlasem vlády právě ministr vnitra. Fiala pro to nevidí důvod, vláda podle něj v případném hlasování o nedůvěře uspěje. Babišovu výzvu premiér označil za snahu o odvedení pozornosti od jeho vlastních afér.

Podle Mračkové Vildumetzové bylo obvyklým postupem, že před jmenováním nového policejního prezidenta nebo šéfa zpravodajské služby představil tento nominant svoji koncepci sněmovnímu bezpečnostnímu výboru. V případě Mlejnka se tak podle ní nestalo.